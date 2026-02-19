¿Qué Carros Sí Circulan el 20 de Febrero 2026? Engomados y Placas que sí Salen en CDMX y Edomex

Si generalmente transitas por Ciudad de México o el Estado de México, sabes que debes consultar regularmente el Hoy No Circula y estar enterado si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado Contingencia Ambiental por exceso de contaminación. Para que estés al día, en N+ te adelantamos qué carros sí circulan este viernes 20 de febrero de 2026.

Recuerda que el Hoy No Circula es un programa que se aplica de manera regional, es decir tanto para CDMX como Edomex. Y su aplicación corresponde a las autoridades ambientales tanto de la capital del país, como de la entidad mexiquense.

Para que no te hagas acreedor a una multa, en una nota ya te adelantamos si mañana 20 de enero regresa el Doble Hoy No Circula, además de explicarte si cambió el nivel para activar la Contingencia Ambiental en 2026 y por ello se han registrado al menos dos eventos de este tipo en los últimos 7 días.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México dio a conocer en su reporte más reciente que en la CDMX y Zona Conurbada la calidad del aire es de aceptable a mala, por lo que habrá que estar pendiente de los medios oficiales para conocer si se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

¿Qué carros sí circulan este viernes 20 de febrero 2026?

Recuerda que la Secretaría de Medio Ambiente de CDMX (Sedema) es la encargada de la correcta aplicación del Hoy No Circula diario, por lo que cada día da a conocer el listado de vehículos que suspenden su tránsito.

Si bien ya te explicamos cómo aplica el Hoy No Circula habitual, hay un par de vehículos que libran este programa de la Sedema, que se aplica entre las 05:00 a 22:00 horas. Por lo que a continuación los hallarás enlistados

Vehículos con HOLOGRAMA de verificación '00' y '0', ENGOMADO de CUALQUIER COLOR y cualquier terminación de PLACA.

Vehículos con HOLOGRAMA de verificación 1 y 2, ENGOMADO DISTINTO al AZUL Y terminación de PLACA diferente a 9 y 0.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO” o "Permiso Especial para Circular", siempre que transporten personas con discapacidad.

Vehículos con constancia tipo "Autorregulación" o de personas con discapacidad.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación de Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho año por la Secretaría Ambiental.

Sólo cuando hay Contingencia Ambiental se aplica el Doble Hoy No Circula, y aquí te damos a conocer qué vehículos afecta durante esta medida.

¿Cuándo se activa Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental CDMX y Edomex?

Para que las autoridades ambientales activen la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono, deben coexistir malas condiciones climatológicas y contaminantes.

Dado que entre las medidas que se toman para mitigar la contaminación está la activación de la Contingencia Ambiental, los coches que dejan de circular durante la Fase 1 son los siguientes:

100 por ciento de automotores administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

20 por ciento de los hologramas '00' y '0', de acuerdo con la terminación de su placa, nones o pares del holograma '1' u 1'' por ciento de los hologramas '2'

