¿Qué Coches Sí Circulan el 24 de Febrero 2026? Engomados y Placas que Sí Salen en CDMX y Edomex

¿Volvió la contingencia ambiental al Valle de México? Si eres automovilista y generalmente transitas por la Ciudad de México o el Estado de México debes conocer si se ha activado algún tipo de restricción vehicular por la contaminación. Para que una multa no te sorprenda, en N+ te adelantamos qué coches sí circulan este 24 de febrero de 2026.

Si bien este martes se celebra el Día de la Bandera en México, en una nota ya te explicamos si es festivo o cómo aplica para estudiantes y trabajadores, lo que te dará pauta para saber si mañana te conviene dejar el auto en casa.

Ahora bien, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, hasta las 15:00 horas se reportó calidad del aire aceptable en Ciudad de México y zona conurbada, además de una temperatura ambiente promedio de 19 grados centígrados, humedad relativa del 25 por ciento e intensidad del viento de 8 kilómetros en dirección al Norte.

De modo que hasta las 15:00 horas de este lunes no se había activado la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, sin embargo vale la pena mantenerse atentos a la comunicación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para conocer si esta medida cambia.

¿Qué coches sí circulan este 24 de febrero, Día de la Bandera en CDMX y Edomex?

Aunque ya te dimos a conocer cómo aplica el programa Hoy No Circula de este martes, vale la pena que conozcas qué coches libran esta medida el 24 de febrero de 2026, misma que aplica entre las 05:00 y 22:00 horas.

Autos que sí circulan 24 de febrero 2026

Vehículos con holograma '0' y '00' con ENGOMADO de cualquier color y cualquier TERMINACIÓN DE PLACA.

Vehículos con holograma 1 y 2 cuyo ENGOMADO sea DISTINTO al ROSA y la TERMINACIÓN DE PLACA sea DIFERENTE a 7 y 8.

Vehículos Híbridos y Eléctricos

Si bien los vehículos híbridos y eléctricos exentan el Hoy No Circula, ya te explicamos los cambios que tiene previstos la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para los dueños de estos vehículos en 2026.

¿Cómo saber si mi auto está 'castigado' por el Hoy No Circula?

Para que puedas conocer si tu coche sí circula este martes 24 de febrero en el Valle de México, debes verificar tres datos: color del engomado, terminación de la placa y número del holograma.

Esta información evitará que salgas de casa y te hagas acreedor a una multa e incluso seas remolcado hasta el corralón.

