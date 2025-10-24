¿Qué Eventos Hay en Zócalo CDMX el 26 de Octubre 2025? Horarios y Actividades por Día de Muertos

La Ciudad de México comienza a cubrirse de misticismo por el Día de Muertos y este fin de semana habrá una serie de actividades que pueden disfrutar todos los capitalinos al ser completamente gratis. Acá te decimos qué evento hay en el Zócalo CDMX este domingo 26 de octubre 2025.

El fin de semana pasado se realizó el tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025, dando inicio a las celebraciones que hacen referencia a la muerte y el más allá, Halloween y Día de Muertos en la CDMX.

De esta manera, la capital del país se mete de lleno a las actividades de una de las festividades más representativas de México con mega ofrendas, exhibiciones y proyecciones que honran la memoria de los fallecidos.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 26 de octubre 2025?

Los capitalinos que asistan al Zócalo este domingo podrán disfrutar de dos eventos con la misma temática: el Día de Muertos 2025, por lo que si aún no tienes plan y quieres ser parte de esta festividad, estas son las opciones:

Mega Procesión de Catrinas 2025

El Desfile de Catrinas en la CDMX se realizará este domingo 26 de octubre y tendrá como lugar de destino el Zócalo capitalino, por lo que los asistentes podrán observar a miles de personas caracterizadas de este personaje asociado con la festividad del Día de Muertos 2025.

Mega ofrenda en el Zócalo CDMX

La ofrenda monumental en la Plaza de la Constitución estará disponible del 25 de octubre al 2 de noviembre y este año será dedicada a Tonantzin y reunirá a las diosas mesoamericanas como símbolo del poder femenino y la conexión con la tierra.

¿A qué hora llegan las catrinas al Zócalo CDMX?

La Mega Procesión de Catrinas, que se realizará este domingo 26 de octubre de 2025, saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución de la CDMX, pasando por calles como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo.

El desfile está programado para iniciar a las 6 de la tarde y se tiene previsto que los primeros contingentes de catrinas lleguen al Zócalo CDMX a partir de las 8 de la noche, por lo que los asistentes que se encuentren ahí podrán observar a este típico personaje del Día de Muertos.

