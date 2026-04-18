¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Mañana 19 de Abril y Quién Estará Gratis? Artistas y Horarios

Muchas personas están emocionadas por el concierto de Andrea Bocelli, pero casi olvidan el otro evento en el Zócalo de la CDMX, por eso acá te decimos quién estará mañana domingo 19 de abril 2026, para que cheques la lista de artistas que se presentarán gratis y el horario en que se realizará el baile sonidero.

Si no sabes qué hacer este fin de semana en la capital del país, en una nota ya te dijimos qué evento habrá en el Zócalo este 18 de abril y a qué hora inicia el concierto de Andrea Bocelli, tenor italiano que va a contar con la participación especial de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.

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¿Qué evento hay en el Zócalo mañana 19 de abril ?

Para este domingo se tiene planeado un nuevo baile sonidero en el Zócalo CDMX, que servirá para rendir homenaje al Día Internacional de la Danza. Como ya es costumbre, la entrada es totalmente gratuita en la plancha de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

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Apenas el 22 de marzo pasado se llevó a cabo un sonidero en el Zócalo. En aquel momento se celebró el inicio de la primavera 2026 y la explanada del Centro Histórico lució llena de miles de personas que acudieron a bailar en compañía de sus parejas o seres queridos.

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¿Quién estará en el Zócalo hoy 19 de abril 2026?

El baile sonidero contará con la participación de 20 grupos sonideros que prometen poner a bailar a toda la gente que acuda a la plancha del centro. Los artistas que se van a presentar en conciertos este domingo 19 de abril son los siguientes:

Sonido Súper Dengue. Sonido Pancho. Sonido Berraco. Sonido Ángel Campos. Sonido Radio Voz. Sonido Bongone. Dulce Rocío Cardiel. Las Socias Del Vinyl. Lupita La Cigarrita. Sol Salsita. Bety Universo. Alix Pedraza. La Sabanera Del Sabor. Dj Radio Utopix. Moreno Sound. Djezzzz. Dj Leo. Sonidera Kathy Cossio. La Romántica De La Salsa. Dimensión Latina.

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Por ahora aún se desconocen los horarios en que se van a presentar los sonideros en el Zócalo CDMX este domingo 19 de abril 2026, pero el evento empieza a las 12:00 horas del mediodía (tiempo del centro de México) y espera que termina hasta la noche.

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