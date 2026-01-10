¿Qué Hacer Si Tiembla Mientras Vamos Manejando? Expertos Explican

En caso de un sismo, ¿Sabe qué protocolos tiene que seguir si usted va manejando y circula por calles secundarias o vías primarias?

En México transitan más de 40 millones de automóviles, muchos de ellos, lo hacen por estados con alta incidencia sísmica. La mayoría de los conductores, desconocen el protocolo a seguir en caso de un sismo o un temblor de mayor magnitud.

En regiones altamente sísmicas como la Ciudad de México, expertos recomiendan conservar la calma y seguir un protocolo ante un sismo de mayor magnitud.

Recomendaciones

Al respecto, el Maestro Humberto González Arroyo, secretario de la Red de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres, indicó:

En el momento de que haya un sismo, que haya la percepción del sismo, normalmente es, intermitentes, disminuir gradualmente la velocidad y dependiendo de donde estemos ver la alternativa de un alto total

“En el caso de que el sismo sea muy intenso reitero, depende de donde estamos, si estamos en una avenida primaria, vamos hablar de Periférico, la recomendación definitiva es hacer un alto total con las intermitentes y esperar a que terminemos la percepción sísmica eso es fundamental, el tema del cinturón de seguridad, nosotros siempre recomendamos el uso de cinturón de seguridad por un simple hecho, también tenemos personas que pueden caer en un proceso de crisis y a veces en vez de frenar lo que van hacer es acelerar. Entonces, si nosotros tenemos un choque por alcance, prácticamente vamos a estar cubiertos con el cinturón de seguridad”, señaló.

En la Ciudad de México se presentan al mes más de 5 mil sismos de magnitud entre 1.1 y 5.5; por ello es importante saber qué protocolo tomar sobre todo si se registra caída de material o escombros de algún edificio.

En ese caso el Maestro Humberto González Arroyo recomienda:

En el caso que nosotros estamos viendo que hay la caída de material o que empezamos a ver que hay polvo pues precisamente característico de estas caídas de materiales lo que se recomienda y que generalmente por costumbre la ciudadanía lo hace es, inmediatamente pegarse todos a la derecha, parar el vehículo y en esos momentos verificar cuál es la zona más segura y si tengo una zona segura en esos momentos acercarnos a esta zona segura

Mantener la calma, prender luz intermitente, reducir la velocidad, verificar con los espejos la circulación en el entorno, hacer alto total, poner la palanca en neutral o parking, verificar y observar el entorno y estar atentos por si el sismo se va incrementando de magnitud.

Si el sismo terminó, estar atentos a las réplicas y alejarse de lugares que puedan caer mientras se circula, paredes, espectaculares, árboles, ventanas grandes o cornisas.

Con información de Ramkar Cruz

