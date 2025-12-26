¿Quién Toca en el Zócalo CDMX Mañana 27 de Diciembre En Vivo? Cartelera y Horario de Conciertos

Ya pasó la Navidad pero las personas aún pueden disfrutar de las actividades de fin de año, por eso si aún no sabes qué evento hay en el Zócalo mañana sábado 27 de diciembre 2025, acá te damos la cartelera del festival Luces de Invierno CDMX, para que sepas quién se presenta en concierto en vivo y gratis en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Nos encontramos en plena época de vacaciones y debido a que muchas personas quieren salir a pasear, en una nota ya te dijimos quién tocó en el Zócalo CDMX el 24 de diciembre y qué artistas se van a presentar este viernes 26, en la Plaza de la Constitución.

Video: Capitalinos Disfrutan la Verbena Navideña y el Túnel de Luces en el Zócalo CDMX

¿Qué evento hay en el Zócalo 27 de diciembre 2025?

Para este sábado se realiza el octavo día de actividades de la Verbena Navideña en el Zócalo CDMX. Para que estés al tanto de todo lo que hay disponible, en una nota ya te dijimos qué artistas se van a presentar gratis por el Festival Luces de Invierno.

Lo que más sobresales de los eventos en el Zócalo CDMX son los conciertos gratis, pero también habrá otras actividades en la plancha del Centro Histórico capitalino con motivo de los festejos por la Navidad.

¿Quién toca hoy en el Zócalo CDMX 27 de diciembre 2025?

Para este sábado de vacaciones se presentan varios artistas en la plancha del Zócalo. De acuerdo con la cartelera del Gobierno de la Ciudad de México habrá dos conciertos que la gente va a poder disfrutar totalmente gratis. A continuación te decimos quién tocará en la Plaza de la Constitución:

DJ Cybernico.

Evento México Canta.

Video: Miles de Personas Se Dan Cita en Navidad a Disfrutar la Verbena Instalada en el Zócalo

Horario de los conciertos en el Zócalo CDMX hoy en vivo

La cartelera de Luces de Invierno en el Zócalo para este sábado 27 de diciembre indica que las actividades van a empezar a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y van a terminar a las 21:00 horas de la noche. Para que no te pierdas ningún concierto, acá te dejamos el horario completo de todos los artistas que van a estar:

DJ Cybernico: Se presenta de 16:00 a 17:30 horas. México Canta: Inicia a las 18:00 y termina a las 21:00 horas. Varis artistas mexicanos interpretarán géneros como mariachi, norteño, banda, corrido, bolero y más.

Recuerda que además del evento en el Zócalo CDMX con los conciertos, también están las luces, las cuales se pueden ver alrededor de las 19:00 o 20:00 horas y permanecen encendidas durante toda la noche y hasta que amanezca.

Gracias a esta cartelera ya se sabe quién estará hoy sábado 27 de diciembre 2025. Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está abierta, pues es la más cercana para llegar a la plancha del Centro Histórico.

