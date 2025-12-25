¿Quién Va a Estar en el Zócalo CDMX Mañana 26 de Diciembre? Cartelera y Horario de Conciertos

Siguen las actividades por la Navidad y para todas las personas que aún no saben qué evento hay en el Zócalo mañana viernes 26 de diciembre 2025, acá te mostramos la cartelera del festival Luces de Invierno CDMX, para que sepas quién va a estar dando concierto en vivo y gratis en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Debido a la época de vacaciones, en una nota ya te dijimos quién tocó en el Zócalo CDMX el 24 de diciembre y qué artistas se van a presentar este jueves, en el día de la Navidad en la Plaza de la Constitución.

¿Qué evento hay en el Zócalo 26 de diciembre 2025?

Para este viernes se lleva a cabo el séptimo día de actividades de la Verbena Navideña en el Zócalo CDMX. Para que estés al tanto de todo lo que ocurrirá, en una nota ya te dijimos qué artistas se van a presentar gratis por el Festival Luces de Invierno.

Lo que más sobresales de eventos en CDMX son los conciertos gratis, pero también habrá otras actividades en la plancha del Centro Histórico capitalino con motivo de los festejos por la Navidad.

¿Quién va a estar en en el Zócalo CDMX hoy 26 de diciembre 2025?

Para este viernes de vacaciones se presentan varios artistas en la plancha del Zócalo. De acuerdo con la cartelera del Gobierno de la Ciudad de México habrá cinco conciertos que la gente va a poder disfrutar. A continuación te decimos quién tocará en la Plaza de la Constitución:

DJ Lashenka.

El Poder del Barrio (Selección Cuicatl).

Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz).

Hispana.

Baby Volcano.

Horario de conciertos en el Zócalo CDMX hoy en vivo

La cartelera de Luces de Invierno en el Zócalo para este viernes 26 de diciembre indica que las actividades van a empezar a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y van a terminar a las 21:10 horas de la noche. Para que no te pierdas ningún concierto, acá te dejamos el horario completo de todos los artistas que van a estar:

DJ Lashenka: De 16:00 a 16:55 horas. El Poder del Barrio (Selección Cuicatl): De 17:00 a 17:45 horas. Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz): De 18:00 a 18:50 horas. Hispana: De 19:00 a 20:00 horas. Baby Volcano: De 20:10 a 21:10 horas.

Gracias a esta cartelera ya se sabe quién estará hoy viernes 26 de diciembre 2025. Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está abierta, pues es la más cercana para llegar a la plancha del Centro Histórico.

