¿Quiénes se Registran al Apoyo Bienestar de 12 Mil para Mujeres Hoy 30 de Octubre? Calendario

El momento que muchas personas esperaban llegó con el inicio del registro al apoyo Bienestar para mujeres emprendedoras de 12 mil pesos, por eso acá te decimos quiénes pueden inscribirse hoy jueves 30 de octubre 2025, de acuerdo con el calendario de inscripciones por letra oficial y a dónde se debe ir a pedir la entrada a la ayuda social.

Para que no hubiera dudas con este nuevo programa, en una nota ya te dijimos cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo para mujeres de 12 mil pesos, el cual se otorga en la Ciudad de México (CDMX). Además de eso, también te contamos qué adultas mayores de 60 años y más reciben un pago triple en noviembre 2025.

¿Quiénes se registran al Apoyo Bienestar para mujeres de 12 mil pesos hoy 30 de octubre 2025?

El apoyo para mujeres que tiene inscripciones este jueves 30 de octubre es Bienestar para el Emprendimiento, programa dedicado para personas del sexo femenino que sean propietarias de micro y pequeñas empresas para incrementar su capacidad productiva, operativa o comercial y que tengan domicilio en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Debido que el apoyo para mujeres Bienestar se hace por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las interesadas, acá te dejamos las iniciales que pueden inscribirse este 30 de octubre 2025:

Hacen registro las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

¿Dónde se hace el registro al apoyo a mujeres emprendedoras Bienestar 2025?

Las mujeres que cumplan con los requisitos y les toque registrarse este jueves, deben solicitar el apoyo Bienestar para el Emprendimiento en el Vestíbulo del Foro Cultural, que se encuentra en la siguiente dirección: Camino Real de Contreras No.27, en la colonia La Concepción

Para pedir el apoyo a mujeres emprendedoras de 12 mil pesos se debe llevar consigo los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio). Comprobante de domicilio de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición). Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la persona solicitante. Documento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). Evidencia fotográfica de la micro y pequeña empresa o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual. Documento donde se describa brevemente el uso y/o destino que se le dará al apoyo de 12 mil pesos.

Es importante recordar que el apoyo para mujeres de 12 mil pesos, Bienestar para el Emprendimiento, solamente va a tener registro abierto el 30 y 31 de octubre 2025. Eso quiere decir que el resto de letras que hacen falta van a poder inscribirse este viernes en la CDMX.

