Paro Nacional del IMSS: ¿Habrá Bloqueos de Trabajadores en CDMX Este Sábado?

Las protestas de los trabajadores de la salud han sido constantes en la Ciudad de México. Los integrantes, activos y jubilados, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalan que sus manifestaciones no van a ceder hasta que se cumplan sus exigencias. “Los héroes del Covid volvimos a salir”, aseguraron.

Durante dos días consecutivos, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) tomaron diversos puntos de la CDMX, especialmente en donde se ubican hospitales y clínicas clave para la atención a los derechohabientes.

El personal médico, de enfermería, laboratorios, administrativos, guarderías y de otras áreas, pide a las autoridades que en todas las unidades del país estén dotadas de los insumos, equipos y personal suficiente para brindar servicio digno a la ciudadanía.

Asimismo, solicitan un incremento salarial del 10%, jubilaciones justas y la destitución de varios funcionarios, entre ellos, algunos representantes del SNTSS.

Debido a que la comisión representante de la base trabajadora no ha llegado a un acuerdo con las autoridades, las movilizaciones continuarán en la Ciudad de México y en el país. Por lo que se prevé que este fin de semana se lleven a cabo más cierres parciales y bloqueos.

Se desconoce exactamente cuáles serían los puntos afectados, no obstante, se consideran algunos que han sido constantes: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan, División del Norte, Viaducto, Circuito Interior, Xola y Troncoso. Además de las oficinas del sindicato ubicadas en la colonia Condesa.

Por la tarde, algunos trabajadores de la salud del IMSS informaron que las autoridades los convocaron a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada en la colonia Juárez. La reunión está programada para llevarse a cabo a las 12:00 horas, por lo tanto, este sería otro punto que podría ser afectado.

El personal de salud afectado refiere que sus demandas son mínimas comparado con lo que ellos hacen por salvar vidas. En reiteradas ocasiones han indicado que, de no llegar a un acuerdo, podrían irse a un paro nacional.

EPP