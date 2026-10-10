Salud

Paro Nacional del IMSS: ¿Habrá Bloqueos de Trabajadores en CDMX Este Sábado?

Los inconformes exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales para atender a los derechohabientes

Trabajadores de la salud se manifiestan por mejores condiciones laborales en el IMSSFoto: Cuartoscuro
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