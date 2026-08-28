La Policía Explica Cómo Encontró 85 Cartuchos para Escopeta en Jardinera de Azcapotzalco

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea 'Zorros' de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron a las calles Ciprés y Abasolo, en la colonia San Miguel Amantla, para atender el hallazgo de varios cartuchos en la vía pública.

Policías aseguran cartuchos en Azcapotzalco. Foto: SSC

El reporte llegó gracias a la denuncia de una persona que paseaba a su perro y encontró decenas de cartuchos junto a un árbol, en la alcaldía Azcapotzalco.

Al arribar al lugar, la noche del 27 de agosto, los elementos efectuaron una revisión dentro de una jardinera en la que hallaron 85 cartuchos para escopeta en estado de oxidación e inservibles.

Los cartuchos estaban en una jardinera. Foto: SSC

Al parecer, fueron enterrados y las lluvias de los últimos días los dejaron al descubierto.

Los cartuchos quedaron bajo resguardo de la SSC y trasladados a sus instalaciones para ser destruidos. Por estos hechos no hay detenidos.

Los cartuchos serán destruidos. Foto: SSC

Con información de N+