Seguridad

La Policía Explica Cómo Encontró 85 Cartuchos para Escopeta en Jardinera de Azcapotzalco

Expertos en explosivos de la SSC atendieron la emergencia; no hay detenidos

Elementos del Grupo Zorros de la SSCElementos del Grupo Zorros. Foto: SSC

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Impactante hallazgo en Azcapotzalco: 85 cartuchos para escopeta encontrados en una jardinera tras las lluvias. Descubre cómo la policía los localizó.

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