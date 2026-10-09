Sociedad

Gobierno de CDMX Descarta Aumento al Impuesto Predial

El impuesto predial es una contribución económica obligatoria y anual que deben pagar los propietarios de inmuebles

Casas de interés social. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCasas de interés social. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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