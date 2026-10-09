Gobierno de CDMX Descarta Aumento al Impuesto Predial

El gobierno de la Ciudad de México descartó este viernes un aumento al impuesto predial, que pagan los propietarios de casas, departamentos, terrenos, edificios o locales comerciales.

"La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar", informó la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

El impuesto predial es una contribución económica obligatoria y anual que deben pagar los propietarios o poseedores de un bien inmueble a la alcaldía donde se ubica la propiedad.

En la Ciudad de México, este impuesto se calcula de manera bimestral tomando como base el valor catastral del inmueble, el cual se determina sumando el valor del suelo y el valor de la construcción.

La polémica empezó cuando la Cámara de Diputados aprobó el 7 de octubre la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La ley le da al gobierno federal facultades para armonizar la plataforma catastral y actualizar la información física, legal y económica de todos los inmuebles del país, y crea la clave única y la cédula única catastral. El dictamen pasó al Senado.

La aprobación coincidió con las protestas vecinales por el Plan de Reordenamiento Metropolitano (POZMVM). La oposición sostiene que detrás de la ley hay una intención recaudatoria. No obstante, el gobierno respondió en varios frentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la ley no contempla un aumento automático ni traslada el cobro al gobierno federal, y que las autoridades locales conservan sus facultades constitucionales. Hoy, el gobierno de la Ciudad de México hizo lo propio.

AMP