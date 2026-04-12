Trabajadoras Sexuales Agreden a Ciclista en Ciclovía de Tlalpan, le Quitan y Rompen su Cámara

El ciclista e influencer, Mauricio García, denunció a través de la red social X haber sido víctima de una agresión mientras circulaba por la ciclovía de Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. De acuerdo con su publicación, un grupo de trabajadoras sexuales le impidió el paso y posteriormente le arrebató su cámara.

En el video compartido por el propio afectado, se observa el momento en que al menos dos mujeres lo interceptan, le quitan el dispositivo, en la ciclovía, y lo lanzan primero contra el suelo, para después arrojarlo hacia el bajo puente.

Ciclovía de Tlalpan: ¿Peligrosa?

Autoridades investigan

Tras la difusión del caso en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya tomó conocimiento de los hechos a partir de la denuncia pública. En un comunicado, detalló que elementos policiales acudieron al sitio señalado; sin embargo, no lograron localizar al afectado.

La dependencia capitalina indicó que se han reforzado los recorridos de vigilancia en la zona de la ciclovía y que se mantiene el intento de contacto con el ciudadano, con el objetivo de que acuda a presentar su denuncia formal y se puedan iniciar las investigaciones correspondientes.

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