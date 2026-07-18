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Lluvias Fuertes Hoy en CDMX: Activan Alerta Naranja por Tormenta en Estas Alcaldías

Se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos seis demarcaciones de la capital del país

Continúan las fuertes lluvias en la capital del país. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoContinúan las fuertes lluvias en la capital del país. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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