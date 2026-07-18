Lluvias Fuertes Hoy en CDMX: Activan Alerta Naranja por Tormenta en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIPRC) activó la tarde de este viernes 17 de julio la Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos seis demarcaciones de la capital del país.

Estas pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas, informó la SGIPRC vía la red social X.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy?

Con corte a las 21:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 21:00 y las 00:00 horas del sábado, añadió la autoridad capitalina.

¿En dónde hay Alerta Naranja hoy?

En tanto, la Alerta Naranja se mantenía activa en solo tres demarcaciones:

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

¿Qué hacer ante activación de alerta por lluvias?

Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

AMP