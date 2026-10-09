Simon se Convierte en Huracán Categoría 1 sobre el Pacífico Mexicano; Podría Evolucionar a 4

Esta noche, Simon evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 1, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La Comisión Nacional del Agua indicó que Simon como huracán categoría 1 presenta vientos sostenidos de 120 km/h, así como rachas de 150 km/h.

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Se prevé que el viernes alcance la categoría 2 y en las primeras horas del sábado se fortalezca a huracán categoría 3.

De acuerdo con su trayectoria para el medio día del sábado se estima que llegue a 4 en la escala Saffir-Simpson y a partir de ahí se degrade al tocar tierra en las costas de Jalisco y posterirormente se dirija a Nayarit y Sinaloa.

Un huracán categoría 4 es considerado extremadamente peligroso, con vientos máximos sostenidos de entre 210 y 250 kilómetros por hora, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson.

Entre los posibles daños se encuentran afectaciones generalizadas y severas en estructuras, incluido el colapso parcial o total de techos y muros de viviendas y edificios pequeños.

De manera simultánea la tormenta tropical Rachel, al cambiar de trayectoria, el domingo estaría impactando el norte de Baja California.

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