Pronóstico del tiempo

Simon se Convierte en Huracán Categoría 1 sobre el Pacífico Mexicano; Podría Evolucionar a 4

Se espera que Simon se fortalezca en las próximas horas hasta llegar a la categoría 4 el fin de semana

Imagen de Satélite de Simon.Foto: Conagua
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