Bien dicen que el amor mueve al mundo y por eso existe un día específico que lo celebra, pero también es cierto que hay amores que no son correspondidos y no pueden dejarse a un lado. No es un festejo como San Valentín, pero sí tiene una fecha específica y aquí te contamos cuándo es el día del amor imposible.

Es un día, donde las mujeres y hombres recuerdan a esa persona que en algún momento se imaginaban poder estar con ella o él pero nunca se concretó. Aquellos que se conocen como amores imposibles o amores platónicos.

¿Cuándo es el Día del Amor Imposible?

El día que se ‘celebra’ es el 16 de febrero, dos días después de San Valentín. Pero es importante recalcar que no es un día oficial o que muchos festejen, más bien es simbólico para aquellos que quieran recordar a sus amores no correspondidos.

A lo largo de nuestras vidas, especialmente en la adolescencia enamorarse es algo común, pero no siempre sale como uno quiere. Todos hemos experimentado o vivido un amor imposible, lo cual es una experiencia amarga, frustrante y dolorosa.

¿Qué es un amor platónico?

Se refiere a un tipo de amor idealizado, pero que no logró consumarse. Este concepto proviene del filósofo Platón, quien hablaba sobre el amor en un contexto no necesariamente romántico, sino más bien espiritual e intelectual.

Actualmente, el término platónico se usa para describir un amor hacia alguien que está fuera del alcance, ya sea porque la otra persona está en una relación, por la edad u otros motivos.

