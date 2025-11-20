Mapa de Lenguas 2026 Reúne a los Principales Escritores de Latinoamérica

La editorial Penguin Random House anunció los títulos incluidos en Mapa de Lenguas 2026. Cada año, este proyecto reúne a las voces más destacadas de la literatura hispanoamericana.

Revelan qué escritores estarán en el Mapa de Lenguas 2026

Cada año, Alfaguara y Literatura Random House, los principales sellos literarios de Penguin Random House, lanzan una selección de los libros más destacados que publicaron en ambos lados del Atlántico. Este 2026, el proyecto Mapa de Lenguas incluye ocho títulos provenientes de siete países, entre los que destaca la mexicana Gabriela Damián Miravete.

Los ocho libros seleccionados se distribuyen de forma global a lo largo del 2026 en toda Latinoamérica y España, con el fin de fortalecer los lazos entre las diversas literaturas en español. Los autores que estarán en el Mapa de Lenguas 2026 son:

Alfredo Andonie, de Chile, con Serpiente

Laura Chivite, de España, con El ataque de las cabras

Antonio García Ángel, de Colombia, con Que pase lo peor

Dany Salvatierra, de Perú, con Criaturas virales

Gabriela Damián Miravete, de México, con Soñarán en el jardín,

Roberto Chuit, de Argentina, con Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores

Paco Cerdà, de España, con Presentes

Andrea Mejía, de Colombia, con La sed se va con el río

Una mexicana en el Mapa de Lenguas 2026

Estos títulos, publicados en sus respectivos países durante el 2025, comenzarán a llegar a todos los países de Hispanoamérica durante el 2026. En marzo, por ejemplo, se publicará de forma global Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián Miravete.

Pese a haber sido escrito en español, Soñarán en el jardín vio la luz por primera vez en inglés en 2023. Esta colección de cuentos de ciencia ficción ahora ha sido publicada en su idioma original por parte del sello Alfaguara.

