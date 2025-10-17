¿A Qué Hora y Dónde Ver Cruz Azul vs América? En Una Nueva Edición del Clásico Joven

La jornada 13 del Apertura 2025 promete emociones fuertes con el enfrentamiento entre América y Cruz Azul, dos de los mejores equipos del torneo. Ambos llegan tras resultados positivos antes del parón por la Fecha FIFA: las Águilas golearon 3-0 a Santos, mientras que la Máquina igualó 1-1 como visitante ante Tigres.

El duelo se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, recinto temporal de Cruz Azul, en un choque que podría definir el rumbo de la clasificación final de cara a la última parte del torneo. Actualmente, los azulcremas marchan en segundo lugar con 27 puntos, mientras que Cruz Azul ocupa la cuarta posición, apenas dos unidades por detrás.

Más allá de los puntos, el juego tiene tintes históricos: Cruz Azul busca superar la histórica racha de los Pumas de las temporadas 1978-79 y 1979-80, cuando el conjunto auriazul encadenó 22 partidos sin derrota en Ciudad Universitaria (13 triunfos y 9 empates). La Máquina, con 15 victorias y 7 empates, alcanzaría 23 encuentros sin perder si mantiene su invicto ante América, estableciendo así la racha más larga sin perder en C.U.

Ausencias para el juego Cruz Azul vs América

En el plano de las ausencias, América no contará con su capitán y referente ofensivo Henry Martín, mientras que Cruz Azul no podrá alinear al defensor Gonzalo Piovi, ambos fuera por lesión.

El historial reciente tampoco favorece al técnico celeste Nicolás Larcamón, quien apenas suma una victoria en 13 enfrentamientos ante América. Aquella única alegría fue con Necaxa en el Clausura 2025, cuando derrotó 3-2 a las Águilas.

Con dos equipos en gran momento y una rivalidad encendida, América vs Cruz Azul pinta para ser uno de los partidos más atractivos del torneo.

¿Dónde y a qué hora podrás ver Cruz Azul vs América?

Esta nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América se podrá seguir a través del Canal 9 y TUDN, mañana a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

