AMLO Felicita al América; ‘Es un Hecho que Jugaron Bien Toda la Temporada’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó al Club América, que el pasado 17 de diciembre de 2023 se coronó campeón de la Liga Mx tras vencer a Tigres en el Estadio Azteca.

Felicidades al América por su triunfo, jugaron muy bien; independientemente de la polémica sobre el tiempo extra, es un hecho que jugaron bien toda la temporada, quedaron en primer lugar.

Así lo indicó durante su conferencia de prensa mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional, en la cual también extendió su reconocimiento a Tigres:

También mi reconocimiento al equipo de Nuevo León, a Los Tigres, jugaron muy bien.

Asimismo, el mandatario nacional destacó la alegría de la gente y comentó que los festejos, incluso, no lo dejaban dormir. “Estuvo la gente muy contenta, mucho muy contenta, no me dejaban ni dormir, pero sí (hubo) mucha emoción”.

El América se coronó campeón tras vencer en tiempo extra 3-0 (4-1 global) a Tigres en la cancha del Estadio Azteca el pasado domingo, con goles de Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan Cabecita Rodríguez. Con ello, las Águilas obtuvieron su título número 14.

Reconocimiento a deportistas

Por otra parte, López Obrador destacó la labor de los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, a quienes les entregará reconocimientos por su esfuerzo, disciplina y ejemplo, y por su actuación “de primera” en la justa deportiva.

Además, comentó que suman dos años en los Panamericanos con estas actuaciones; “esta vez fue récord en medallas en todos los Panamericanos”. De igual manera, destacó el tercer lugar obtenido en beisbol mundial.

