Sheinbaum Pide al Senado Autorizar Ingreso de Militares de EUA para el Mundial 2026

El Senado de la República recibió tres solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para autorizar el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México. El comunicado oficial detalla que la solicitud es para el ingreso a territorio nacional de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, "a fin de que participen en el evento SOF 32 denominado: “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”".

En el encuentro participará personal de la Armada de México y se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026. Esta inciativa está dirigida a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), detalla el comunicado del Senado.

Este ejercicio tendrá como objetivo "fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes".

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Consulados están listos para atender a mexicanos en EUA durante el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este miércoles 25 de marzo que los Consulados están listos para atender a mexicanos en Estados Unidos de América (EUA) durante el Mundial 2026. "Había una idea del pasado neoliberal, de que los Consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos, no para atender a nuestros hermanos migrantes, hemos estado insistiendo mucho en que su labor principal, que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos en ciertas circunstancias, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior", aseguró en su conferencia de prensa mañanera.

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que los consulados mexicanos están preparados para atender a mexicanos que estén en Estados Unidos durante el Mundial 2026. pic.twitter.com/39vZbyGJTo — NMás (@nmas) March 25, 2026

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DB