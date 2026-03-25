¿Cómo Llegar al México vs Portugal?: Difunden 12 Rutas para Ir en RTP o Trolebús.

El gobierno de la Ciudad de México difundió 12 rutas especiales de transporte público para llegar al partido de México vs Portugal del sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y en N+ te decimos cuáles puedes tomar, incluyendo alternativas gratuitas.

Las opciones se dividen en dos tipos: cinco servicios Park and Ride con salidas desde Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso, donde los asistentes podrán dejar sus vehículos antes de continuar el viaje. Igual se contemplan siete circuitos Ride que conectan distintas zonas de la capital del país.

Las rutas Park and Ride operadas por RTP prometen tiempos de recorrido entre 40 y 50 minutos, con unidades eléctricas para 33 pasajeros sentados. Mientras que los circuitos Ride de RTP y Trolebús manejarán capacidades mayores de hasta 85 pasajeros sentados.

Todas las rutas tendrán como principales puntos de descenso CETRAM Huipulco y la calle de Santo Tomás de la colonia Santa Úrsula., debido a que no habrá estacionamiento en el estadio para los asistentes y solo estará disponible a palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y staff.

Noticia relacionada: Guía México vs Portugal: Transporte, Apps y lo que Debes Saber para Llegar al Estadio Sin Auto

¿Cuáles son las 12 rutas?

Todos los servicios inciarán cuatro horas antes del juego en el coloso de Santa Úrsula, es decir, a partir de las 15:00 horas, según los gráficos difundidos.

Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, aseguró que el transporte será gratuito desde Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma y el AICM, hacia el Estadio Azteca.

Ruta Auditorio

Punto de ascenso: Calle Auditorio

Punto de descenso: CETRAM Huipulco

Operador: RTP

Tiempo de recorrido: 50 min

Longitud de vuelta: 47 km

Capacidad de unidad (sentados): 33 personas

Unidades en ruta: 10 unidades

Intervalo: 10 min

Servicio con unidades eléctricas de 12 m

Video: México Vs Portugal, Rutas y Transporte para Llegar a Estadio Banorte ¿Funcionará Estacionamiento?.

Ruta Santa Fe

Punto de ascenso: Centro Santa Fe

Punto de descenso: CETRAM Huipulco

Operador: RTP

Tiempo de recorrido: 40 min

Longitud de vuelta: 43.2 km

Capacidad de unidad (sentados): 33 personas

Unidades en ruta: 12 unidades

Intervalo: 10 min

Servicio con unidades eléctricas de 12 m

Noticia relacionada: México vs Portugal: ¿Qué Sí y qué No se Puede Llevar al Estadio?

Six Flags

Punto de ascenso: Six Flags

Punto de descenso: CETRAM Huipulco

Operador: RTP

Tiempo de recorrido: 40 min

Longitud de vuelta: 43.2 km

Capacidad de unidad (sentados): 33 personas

Unidades en ruta: 12 unidades

Intervalo: 10 min

pic.twitter.com/y3J0FJ8byp — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 25, 2026

Parque Ecológico Xochimilco

Punto de ascenso: Interior del Parque

Punto de descenso: CETRAM Huipulco

Operador: RTP

Tiempo de recorrido: 40 min

Longitud de vuelta: 18.3 km

Capacidad de unidad (sentados): 33 personas

Unidades en ruta: 7 unidades

Intervalo: 15 min

Servicio con unidades eléctricas de 12 m

Circuito Hidalgo

Punto de ascenso: Valerio Trujano

Punto de descenso: El Vergel

Operador: RTP

Tiempo de recorrido: 40 min

Longitud de vuelta: 21.4 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 15 unidades

Intervalo: 15 min

Inicio de servicio: 4 horas previo al inicio del partido

Conexión con: Líneas 2 y 3 del Metro; y Líneas 3, 4 y 7 del Metrobús

Servicio con unidades eléctricas de 12 m

Noticia relacionada: México vs Portugal: ¿Cómo Entrar al Estadio Banorte si Llegas en Taxi de App? Mapa con Accesos

Circuito Izazaga

Punto de ascenso: San Jerónimo esq. Pino Suárez

Punto de descenso: CETRAM Huipulco

Operador: RTP

Tiempo de recorrido: 18 min

Longitud de vuelta: 19.6 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 20 unidades

Intervalo: 5 – 10 min

Inicio de servicio: 4 horas previo al inicio del partido

Conexión con: Línea 3 y Línea 2 del Metro

Servicio con 5 unidades eléctricas y 5 diésel de 12 m

Video: Gobierno de la CDMX Prepara Operativo para el México-Portugal; Así Estará la Vialidad el Día del Partido.

Circuito Bellas Artes

Punto de ascenso: Juárez y Eje Central

Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula

Operador: STE

Tiempo de recorrido: 160 min

Longitud de vuelta: 32.56 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 20 unidades

Intervalo: 8 min

Conexión con: Líneas 2 y 8 del Metro; Línea 1 del Trolebús y Línea 4 del Metrobús

Noticia relacionada: ¿Qué Calles Estarán Cerradas por el México vs Portugal? Alternativas Viales al Estadio Banorte

Circuito Estadio Olímpico Universitario

Punto de ascenso: Terminal L7 Trolebús

Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula

Operador: STE

Tiempo de recorrido: 75 min

Longitud de vuelta: 13.58 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 10 unidades

Intervalo: 7.5 min

Conexión con: Línea 1 del Metrobús

Circuito Chapultepec

Punto de ascenso: CETRAM Chapultepec

Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula

Operador: STE

Tiempo de recorrido: 160 min

Longitud de vuelta: 34 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 20 unidades

Intervalo: 8 min

Conexión con: Línea 1 del Metro y Línea 7 del Metrobús

Circuito Polanco

Punto de ascenso: Plaza Carso

Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula

Operador: STE

Tiempo de recorrido: 170 min

Longitud de vuelta: 43.21 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 20 unidades

Intervalo: 8.5 min

Conexión con: Línea 7 del Metro

Circuito Reforma

Punto de ascenso: Glorieta Ángel de la Independencia

Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula

Operador: STE

Tiempo de recorrido: 165 min

Longitud de vuelta: 36.6 km

Capacidad de unidad (sentados): 85 personas

Unidades en ruta: 20 unidades

Intervalo: 8.5 min

Conexión con: Línea 1 del Metro y Línea 7 del Metrobús

Noticia relacionada: Dónde Ver Gratis y en Megapantalla el Partido México vs Portugal en la CDMX

Plaza Carso

Punto de ascenso: Plaza Carso

Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula

Operador: STE

Tiempo de recorrido: 80 min

Longitud de vuelta: 43.2 km

Capacidad de unidad (sentados): 28 personas

Unidades en ruta: 17 unidades

Intervalo: 8 min

Unidades eléctricas y articuladas

Video: México Vs Portugal, Rutas y Transporte para Llegar a Estadio Banorte ¿Funcionará Estacionamiento?

A esto se suma la operación de unas 26 rutas de transporte concesionado que partirán del CETRAM Huipulco, así como una zona de transferencia sobre Calzada de Tlalpan.

En total, se desplegará una flota especial de transporte eléctrico con más de 120 unidades distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad: 20 en Bellas Artes, 10 en Ciudad Universitaria, 20 en Chapultepec, 20 en Polanco, 20 en Reforma, 15 en Hidalgo y 20 en Iztapalapa.

Además, se fortalecerán los circuitos del trolebús —incluidas las líneas 12 y 14— y el Tren Ligero ofrecerá servicio regular y un recorrido directo exclusivo para quienes cuenten con boleto, permitiendo llegar directamente a la estación Estadio Azteca. Todo el sistema ampliará su horario de operación hasta la una de la madrugada.

Asimismo, se instalarán áreas especiales para ascenso y descenso de taxis y apps en Viaducto Tlalpan, Periférico Sur y Acoxpa, junto con geocercas que limitarán su acceso a la zona cerrada. Además, el transporte de carga y servicios urbanos será suspendido ocho horas antes del partido.

Historias recomendadas:

ASJ