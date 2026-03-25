¿Cómo Llegar al México vs Portugal?: Difunden 12 Rutas Para Ir en RTP o Trolebús
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Autoridades capitalinas difundieron 12 rutas para llegar en RTP o Trolebús para el partido de México vs Portugal, así como las conexiones de esas alternativas con líneas del Metro y Metrobús
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El gobierno de la Ciudad de México difundió 12 rutas especiales de transporte público para llegar al partido de México vs Portugal del sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y en N+ te decimos cuáles puedes tomar, incluyendo alternativas gratuitas.
Las opciones se dividen en dos tipos: cinco servicios Park and Ride con salidas desde Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso, donde los asistentes podrán dejar sus vehículos antes de continuar el viaje. Igual se contemplan siete circuitos Ride que conectan distintas zonas de la capital del país.
Las rutas Park and Ride operadas por RTP prometen tiempos de recorrido entre 40 y 50 minutos, con unidades eléctricas para 33 pasajeros sentados. Mientras que los circuitos Ride de RTP y Trolebús manejarán capacidades mayores de hasta 85 pasajeros sentados.
Todas las rutas tendrán como principales puntos de descenso CETRAM Huipulco y la calle de Santo Tomás de la colonia Santa Úrsula., debido a que no habrá estacionamiento en el estadio para los asistentes y solo estará disponible a palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y staff.
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¿Cuáles son las 12 rutas?
Todos los servicios inciarán cuatro horas antes del juego en el coloso de Santa Úrsula, es decir, a partir de las 15:00 horas, según los gráficos difundidos.
Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, aseguró que el transporte será gratuito desde Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma y el AICM, hacia el Estadio Azteca.
Ruta Auditorio
- Punto de ascenso: Calle Auditorio
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 50 min
- Longitud de vuelta: 47 km
- Capacidad de unidad (sentados): 33 personas
- Unidades en ruta: 10 unidades
- Intervalo: 10 min
- Servicio con unidades eléctricas de 12 m
Ruta Santa Fe
- Punto de ascenso: Centro Santa Fe
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 min
- Longitud de vuelta: 43.2 km
- Capacidad de unidad (sentados): 33 personas
- Unidades en ruta: 12 unidades
- Intervalo: 10 min
- Servicio con unidades eléctricas de 12 m
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Six Flags
- Punto de ascenso: Six Flags
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 min
- Longitud de vuelta: 43.2 km
- Capacidad de unidad (sentados): 33 personas
- Unidades en ruta: 12 unidades
- Intervalo: 10 min
March 25, 2026
Parque Ecológico Xochimilco
- Punto de ascenso: Interior del Parque
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 min
- Longitud de vuelta: 18.3 km
- Capacidad de unidad (sentados): 33 personas
- Unidades en ruta: 7 unidades
- Intervalo: 15 min
- Servicio con unidades eléctricas de 12 m
Circuito Hidalgo
- Punto de ascenso: Valerio Trujano
- Punto de descenso: El Vergel
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 min
- Longitud de vuelta: 21.4 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 15 unidades
- Intervalo: 15 min
- Inicio de servicio: 4 horas previo al inicio del partido
- Conexión con: Líneas 2 y 3 del Metro; y Líneas 3, 4 y 7 del Metrobús
- Servicio con unidades eléctricas de 12 m
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Circuito Izazaga
- Punto de ascenso: San Jerónimo esq. Pino Suárez
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 18 min
- Longitud de vuelta: 19.6 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 20 unidades
- Intervalo: 5 – 10 min
- Inicio de servicio: 4 horas previo al inicio del partido
- Conexión con: Línea 3 y Línea 2 del Metro
- Servicio con 5 unidades eléctricas y 5 diésel de 12 m
Circuito Bellas Artes
- Punto de ascenso: Juárez y Eje Central
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 160 min
- Longitud de vuelta: 32.56 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 20 unidades
- Intervalo: 8 min
- Conexión con: Líneas 2 y 8 del Metro; Línea 1 del Trolebús y Línea 4 del Metrobús
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Circuito Estadio Olímpico Universitario
- Punto de ascenso: Terminal L7 Trolebús
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 75 min
- Longitud de vuelta: 13.58 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 10 unidades
- Intervalo: 7.5 min
- Conexión con: Línea 1 del Metrobús
Circuito Chapultepec
- Punto de ascenso: CETRAM Chapultepec
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 160 min
- Longitud de vuelta: 34 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 20 unidades
- Intervalo: 8 min
- Conexión con: Línea 1 del Metro y Línea 7 del Metrobús
Circuito Polanco
- Punto de ascenso: Plaza Carso
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 170 min
- Longitud de vuelta: 43.21 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 20 unidades
- Intervalo: 8.5 min
- Conexión con: Línea 7 del Metro
Circuito Reforma
- Punto de ascenso: Glorieta Ángel de la Independencia
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 165 min
- Longitud de vuelta: 36.6 km
- Capacidad de unidad (sentados): 85 personas
- Unidades en ruta: 20 unidades
- Intervalo: 8.5 min
- Conexión con: Línea 1 del Metro y Línea 7 del Metrobús
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Plaza Carso
- Punto de ascenso: Plaza Carso
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 80 min
- Longitud de vuelta: 43.2 km
- Capacidad de unidad (sentados): 28 personas
- Unidades en ruta: 17 unidades
- Intervalo: 8 min
- Unidades eléctricas y articuladas
A esto se suma la operación de unas 26 rutas de transporte concesionado que partirán del CETRAM Huipulco, así como una zona de transferencia sobre Calzada de Tlalpan.
En total, se desplegará una flota especial de transporte eléctrico con más de 120 unidades distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad: 20 en Bellas Artes, 10 en Ciudad Universitaria, 20 en Chapultepec, 20 en Polanco, 20 en Reforma, 15 en Hidalgo y 20 en Iztapalapa.
Además, se fortalecerán los circuitos del trolebús —incluidas las líneas 12 y 14— y el Tren Ligero ofrecerá servicio regular y un recorrido directo exclusivo para quienes cuenten con boleto, permitiendo llegar directamente a la estación Estadio Azteca. Todo el sistema ampliará su horario de operación hasta la una de la madrugada.
Asimismo, se instalarán áreas especiales para ascenso y descenso de taxis y apps en Viaducto Tlalpan, Periférico Sur y Acoxpa, junto con geocercas que limitarán su acceso a la zona cerrada. Además, el transporte de carga y servicios urbanos será suspendido ocho horas antes del partido.
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ASJ