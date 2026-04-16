¿Cuándo Se Juegan las Semifinales de Champions y Concachampions 2026? Fechas y Horarios

Los torneos de clubes más importantes de las confederaciones están llegando a su momento de definición, y para que sepas las fechas y horarios de estos días llenos de futbol, acá en N+ te decimos cuándo se juegan las Semifinales de la Concachampions y de la Champions League 2026.

Este miércoles se definieron los equipos semifinalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf, así como del torneo de la UEFA, y en ambos se dieron varias sorpresas, primero por la eliminación del Cruz Azul y del América, mientras que en Europa quedó fuera el Real Madrid y Barcelona.

Pese a las eliminaciones de estos equipos, las Semifinales de la Champions y de la Concacaf Champions Cup 2026 prometen grandes emociones rumbo a las Finales, cuyos títulos otorgan boletos para la próxima edición del Mundial de Clubes.

¿Cuándo son las Semifinales de Champions 2026?

Los partidos para definir a los finalistas de la UEFA Champions League 2026, PSG vs Bayern Munich y Atlético de Madrid vs Arsenal, se jugarán el 28 y 29 de abril, los juegos de ida, mientras que la vuelta se jugará el 5 y 6 de mayo. Estos son las fechas y horarios oficiales:

Semifinales de ida

PSG vs Bayern Munich : Martes 28 de abril a la 1 de la tarde del centro de México.

: Martes 28 de abril a la 1 de la tarde del centro de México. Atlético de Madrid vs Arsenal: Miércoles 29 de abril a la 1 de la tarde del centro de México.

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Semifinales de vuelta

Arsenal vs Atlético de Madrid : Martes 5 de mayo a la 1 de la tarde del centro de México.

: Martes 5 de mayo a la 1 de la tarde del centro de México. Bayern Munich vs PSG: Miércoles 6 de mayo a la 1 de la tarde del centro de México.

De esta manera, el 6 de mayo se conocerán a los equipos que jugarán la Final de la Champions League 2026, la cual se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

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¿Cuándo se juegan las Semifinales de Concachampions 2026?

Los partidos de las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, Toluca vs LAFC y Tigres vs Nashville, también se jugarán a dos partidos para definir a los finalistas del certamen. Estas son las fechas en el calendario de Concachampions 2026:

Semifinales de ida: 28-30 de abril de 2026

Semifinales de vuelta: 5-7 de mayo de 2026

Semifinals are set in the 2026 Champions Cup! 🏆



It's 🇺🇸 MLS vs Liga MX 🇲🇽 ! pic.twitter.com/deaTrjbQMp — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Las fechas y horarios de cada partido de la Concacaf Champions Cup 2026 aún no se han determinado, pero se espera que en los próximos días se confirmen por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol.

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