Jardine Promete que América Eliminará al Estelí a Pesar de no Estar en el Mejor Nivel

El brasileño André Jardine, entrenador del América campeón del futbol mexicano, prometió que, a pesar de no estar en su mejor nivel, su equipo eliminará al Real Estelí de Nicaragua para superar la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

No estamos en nuestro mejor nivel, pero no nos preocupa, tenemos jugadores con mucho poder ofensivo para remontar. No perdemos tiempo pensando en la presión. La obligación del América es ganar todo y estar en la élite