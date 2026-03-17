Dos Futbolistas de Irán Refugiadas en Australia Entrenan con el Club Local Brisbane Roar FC

Las futbolistas iraníes Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh que decidieron permanecer en Australia luego de solicitar asilo a ese país, entrenaron con el Brisbane Roar FC.

El club publicó un mensaje en sus redes donde da la bienvenida a las deportistas a su equipo femenino de la A-League, acompañado de varias fotografías con el uniforme de entrenamiento y realizando diversas jugadas.

“Hoy, Brisbane Roar ha dado la bienvenida oficial tanto a Fatemeh Pasandideh como a Atefeh Ramezanisadeh en las instalaciones de entrenamiento del club para participar en los entrenamientos con nuestro equipo femenino de la A-League y mantenerse comprometidos a ofrecerles un entorno de apoyo mientras afrontan las siguientes etapas” indicó el mensaje del club, firmado por la CEO Kaz Patafta

El breve texto finaliza indicando que “el club no hará más comentarios por el momento”.

Además, una de las jugadoras iraníes subió una foto junto a una alta responsable de la FIFA asegurando: "Todo saldrá bien".

Caso

Las futbolistas iraníes fueron llamadas "traidoras" por Teherán, esto después de negarse a cantar el himno nacional de Irán, durante su debut en la Copa de Asia 2026, en el partido contra la selección de Corea del Sur.

Siete integrantes de la delegación de futbol de Irán buscaron asilo en Australia la semana pasada.

Solo las jugadoras, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, permanecen en Australia después de que las demás cambiaran de opinión y decidieran regresar a su país.

Presión a deportistas

Organizaciones de derechos humanos han acusado a Teherán de presionar a las deportistas en el extranjero amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o en caso de realizar declaraciones en contra de la República Islámica.

A su vez, en Irán las autoridades han acusado a Australia de presionar a las jugadoras para que se quedaran en ese país.

En este contexto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Gobierno de Australia que le concediera asilo a la selección femenina de futbol de Irán, que se encontraba en ese país debido a su participación en la Copa de Asia.

Precisó que Washington recibiría a las deportistas en caso de que el país austral no accediera a refugiarlas.

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Con información de AFP

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