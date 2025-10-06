Mark Sanchez Enfrenta Cargos Por Agresión Grave Tras Altercado en Indianápolis

El ex quarterback Mark Sanchez se encuentra bajo investigación por un altercado ocurrido la madrugada del sábado en Indianápolis. La fiscalía del condado de Marion elevó el cargo a agresión grave de nivel 5, lo que podría implicar una pena de uno a seis años de prisión.

El incidente se produjo cuando un camión se estrelló en reversa contra el muelle de carga de un hotel y Sanchez habría confrontado al conductor. La situación escaló hasta el punto de que el hombre utilizó gas pimienta y, posteriormente, un cuchillo para defenderse.

Sanchez fue apuñalado varias veces en el torso derecho y trasladado a un hospital, mientras que el conductor sufrió una herida en la mejilla. Ambos recibieron atención médica en diferentes centros de salud.

¿De qué fue acusado inicialmente Mark Sanchez?

Inicialmente, Sanchez fue acusado de agresión con lesiones, intoxicación en público y allanamiento ilegal de vehículo, todos considerados delitos menores. Su audiencia inicial estaba programada para el martes a las 8:30 a.m., hora del este.

El fiscal Ryan Mears señaló que el conflicto nunca debió escalar y enfatizó que se seguirá el curso legal conforme a los hechos. La policía también incautó el teléfono y la ropa de Sanchez como parte de la investigación.

Sanchez, que trabaja como analista en Fox Sports, se encontraba en Indianápolis para cubrir el juego entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts. Durante su ausencia, Chris Myers presentó a su sustituto en la transmisión y expresó su apoyo a todas las personas involucradas.

