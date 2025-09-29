¿A Qué Hora y Dónde Ver el México vs España Sub-20 En Vivo? Segundo Juego del Mini Tri

El pasado 28 de septiembre, México debutó en el Mundial Sub-20 ante Brasil, dejando buenas sensaciones tras empatar 2-2 frente al “Scratch du Oro”. Los goles del Tri fueron obra de Diego Ochoa y Alexei Domínguez, mientras que Luighi y Coutinho marcaron para Brasil.

Ahora, la selección mexicana se medirá a España en su segundo partido del torneo.

La Roja, además de ser un equipo peligroso, llega con la necesidad de reaccionar tras haber caído 2-0 ante Marruecos en su primer encuentro, por lo que se prevé un duelo intenso en el que prácticamente se jugarán la vida frente al Tri.

¿A qué hora y dónde ver el México vs España Sub-20?

El partido entre México y España está programado para iniciar a las 14:00 horas de este miércoles 1 de octubre (hora del Centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

En cuanto a la transmisión del México vs España Sub-20, podrás ver totalmente en vivo este partido a través de la señal del Canal 9 y también por la señal de TUDN.

