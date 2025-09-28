Brasil vs México Sub 20 Minuto a Minuto En Vivo Online Debut de la Selección Mexicana
Brasil vs México Sub-20: sigue el minuto a minuto en vivo del debut de la selección mexicana en el torneo.
La selección mexicana Sub-20 enfrenta este domingo a Brasil en su debut en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, torneo que se juega en cuatro sedes del país. Este partido representa un gran desafío para México, que llega con una generación llena de talento y experiencia a nivel de Primera División, acumulando entre sus jugadores más de 28,000 minutos jugados en torneos profesionales.
Uno de los nombres que más destaca es Gilberto Mora, quien con 16 años, 11 meses y 13 días se convierte en el jugador más joven de esta edición del torneo y el tercer más joven en disputar un Mundial Sub-20 en la historia. Su participación promete ser uno de los focos de atención del encuentro.
Minuto a Minuto / Brasil 1-1 México
Concluye la primera mitad del encuentro. Brasil y México empatan a un tanto.
Minuto 44
Luighi remata de cabeza, pero su tiro pasa por encima del arco del portero de la selección mexicana.
Minuto 40
Centro en diagonal de Rodrigo Pachuca para Gilberto Mora que golpea de manera defectuosa. Su tiro sale muy cruzado.
Minuto 30
Tarjeta amarilla para Brasil. Igor se barre sobre 'Chicha' Sánchez. Maurizio Mariani amonesta al lateral por derecha del conjunto brasileño.
Minuto 21
Gooool de Brasil. Tras un rechace al centro de César Garza, Coutinho le pega y empata el juego.
Minuto 20
Maurizio Mariani, árbitro del encuentro, determina que no existe mano por parte del jugador mexicano.
Minuto 18
El cuerpo técnico de Brasil saca la tarjeta verde para revisar un posible penal en contra de México.
Minuto 13
México.. Cerca de marcar el segundo. Gilberto Mora saca disparo fuera del área. El balón pasa a un costado del arco de Otavio.
Minuto 10
Gooooooool de México. Centro de Gilberto Mora para Tahiel Jiménez que remata de cabeza. Otavio rechaza y Alexei Domínguez le pega para marcar el primer gol del conjunto mexicano.
Minuto 8
Joao Cruz es derribado en el área por Everardo López. El juez central decide continuar con el juego.
Arranca el duelo entre la selección mexicana y Brasil.
Alineaciones titulares
Brasil:
- Portero: Otavio
- Defensas: Igor, Iago Teodoro, Bruno Alves y Leandrinho
- Mediocampistas: Rayan Lucas, Joao Cruz, Coutinho, Leonardo Derik y Gustavo Prado
- Delantero: Luighi
México:
- Portero: Emmanuel Ochoa
- Defensas: Everardo López, Rodrigo Pachuca y Diego Ochoa
- Mediocampistas: César Garza, Elias Montiel, Obed Vargas y Diego Sánchez
- Delanteros: Tahiel Jiménez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez
