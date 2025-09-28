Brasil vs México Sub 20 Minuto a Minuto En Vivo Online Debut de la Selección Mexicana

La selección mexicana Sub-20 enfrenta este domingo a Brasil en su debut en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, torneo que se juega en cuatro sedes del país. Este partido representa un gran desafío para México, que llega con una generación llena de talento y experiencia a nivel de Primera División, acumulando entre sus jugadores más de 28,000 minutos jugados en torneos profesionales.

Uno de los nombres que más destaca es Gilberto Mora, quien con 16 años, 11 meses y 13 días se convierte en el jugador más joven de esta edición del torneo y el tercer más joven en disputar un Mundial Sub-20 en la historia. Su participación promete ser uno de los focos de atención del encuentro.



Minuto a Minuto / Brasil 1-1 México

Concluye la primera mitad del encuentro. Brasil y México empatan a un tanto.

Minuto 44

Luighi remata de cabeza, pero su tiro pasa por encima del arco del portero de la selección mexicana.

Minuto 40

Centro en diagonal de Rodrigo Pachuca para Gilberto Mora que golpea de manera defectuosa. Su tiro sale muy cruzado.

Minuto 30



Tarjeta amarilla para Brasil. Igor se barre sobre 'Chicha' Sánchez. Maurizio Mariani amonesta al lateral por derecha del conjunto brasileño.

Minuto 21

Gooool de Brasil. Tras un rechace al centro de César Garza, Coutinho le pega y empata el juego.



Minuto 20



Maurizio Mariani, árbitro del encuentro, determina que no existe mano por parte del jugador mexicano.

Minuto 18

El cuerpo técnico de Brasil saca la tarjeta verde para revisar un posible penal en contra de México.

Minuto 13

México.. Cerca de marcar el segundo. Gilberto Mora saca disparo fuera del área. El balón pasa a un costado del arco de Otavio.

Minuto 10

Gooooooool de México. Centro de Gilberto Mora para Tahiel Jiménez que remata de cabeza. Otavio rechaza y Alexei Domínguez le pega para marcar el primer gol del conjunto mexicano.

Minuto 8

Joao Cruz es derribado en el área por Everardo López. El juez central decide continuar con el juego.

Arranca el duelo entre la selección mexicana y Brasil.

Alineaciones titulares

Brasil:

Portero: Otavio

Defensas: Igor, Iago Teodoro, Bruno Alves y Leandrinho

Mediocampistas: Rayan Lucas, Joao Cruz, Coutinho, Leonardo Derik y Gustavo Prado

Delantero: Luighi

México:

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: Everardo López, Rodrigo Pachuca y Diego Ochoa

Mediocampistas: César Garza, Elias Montiel, Obed Vargas y Diego Sánchez

Delanteros: Tahiel Jiménez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez

