¿Cómo Quedó Milán vs Napoli Hoy? Así Fue el Partido Donde Santiago Giménez Fue Titular

El AC Milán consiguió una valiosa victoria este domingo 28 de septiembre de 2025 al imponerse 2-1 al Napoli en el estadio San Siro, en duelo correspondiente a jornada 5 de la Serie A. El delantero mexicano Santiago Giménez fue titular y disputó 69 minutos, mostrando movilidad al ataque sin lograr marcar.

Alexis Saelemaekers abrió el marcador para los locales con una gran definición dentro del área, mientras que el Napoli respondió con insistencia, pero se topó con la solidez defensiva del Milán. En la segunda mitad, los rossoneri ampliaron la ventaja con un tanto cargo de Christian Pulisic. Napoli descontó al minuto 60 desde los once pasos, pero no le alcanzó para rescatar el empate.

Cabe destacar la gran temporada que está teniendo el estadounidense Christian Pulisic con el conjunto italiano, pues en los últimos cuatro encuentros con la oncena rossonera ha marcado en cuatro ocasiones, además de contribuir con dos asistencias.

¿En qué lugar de la tabla general de la Serie A se encuentra Milán?

Con este resultado, el Milán asciende al primer lugar de la Serie A, empatado en puntos con el propio Napoli pero con mejor diferencia de goles. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri sigue mostrando solidez en casa y confirma su candidatura al título.

Tras el gol de Giménez a mitad de semana, la titularidad de este domingo significó su sexto partido de la temporada con el equipo, en la que hasta el momento registra una anotación y una asistencia.

Próximos encuentros del Milán:

Juventus vs Milán - domingo 5 de octubre

Milán vs Fiorentina - domingo 19 de octubre

Milán vs Pisa - viernes 24 de octubre

