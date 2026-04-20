Fallece Espectador en el Rally Codasur 2026, en Argentina; Investigan Fallas de Seguridad

La justicia argentina investiga si hubo fallas en la señalización y control de seguridad durante el Rally Sudamericano Codasur en la provincia de Córdoba, Argentina, que fue suspendido debido a la muerte de un espectador luego de ser arrollado por un auto que estaba en competencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un vehículo en color rojo y blanco que era tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se salió de la pista luego de tomar una curva a velocidad excesiva y dio varios giros, por lo que embistió a un grupo de fanáticos que seguían la carrera desde una loma en la localidad cordobesa de Mina Clavero, al norte de Buenos Aires.

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Producto del accidente, un joven de 25 años murió a causa de varias y graves heridas, mientras que otra mujer sufrió traumatismo de tórax y fractura de tobillo; además, otros dos espectadores resultaron con lesiones leves. Pese a lo aparatoso de la volcadura, los pilotos resultaron ilesos.

Fiscal abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y lesiones

Una fiscal argentina abrió una causa penal por homicidio culposo y lesiones, a fin de determinar si hubo fallas en la señalización y control de seguridad durante el Rally Sudamericano Codasur.

Del mismo modo, la funcionaria ordenó diversas medidas de prueba, como peritajes técnicos al vehículo y la toma de testimonios a testigos.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) expresó en un comunicado sus condolencias para la familia del espectador fallecido y adelantó que dará "todo su apoyo" a los organizadores y autoridades locales en la investigación del accidente.

Los responsables de la competencia informaron que trabajan junto a las autoridades locales para "esclarecer las circunstancias del suceso".

El Rally Codasur 2026 inició en marzo en Brasil y tras la fecha disputada a medias este fin de semana en Córdoba proseguirá con otras tres escalas en Paraguay, Bolivia y Uruguay.

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Con información de N+

RGC