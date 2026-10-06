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Los Números de Messi con la Selección Argentina ¿Cuántos Títulos y Goles Tiene?

El astro se retirará como el máximo anotador y el jugador con más apariciones con el conjunto nacional

Lionel Messi durante su despedida con la selección de ArgentinaLionel Messi durante su despedida con la selección de Argentina | Foto: AFP
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