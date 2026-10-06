Los Números de Messi con la Selección Argentina ¿Cuántos Títulos y Goles Tiene?

Lionel Messi cierra hoy su recorrido con la selección de Argentina después de más de dos décadas y una carrera que lo convirtió en el futbolista con más presencias y en el máximo goleador histórico del conjunto nacional de su país.

Su historia con la Albiceleste comenzó en las selecciones juveniles y tuvo uno de sus primeros grandes capítulos con la conquista del Mundial Sub-20 de 2005. Ese mismo año llegó su debut con la Selección mayor y, desde entonces, Messi fue protagonista de prácticamente todos los grandes desafíos del equipo nacional argentino.

Leo disputó seis Mundiales y participó en distintas ediciones de la Copa América. Además, con Messi como la principal figuras, Argentina consiguió poner fin a una extensa sequía de títulos internacionales. La Copa América 2021 significó el primer gran trofeo de la carrera internacional de Messi, seguida por la Finalissima 2022 y la consagración en la Copa del Mundo de Qatar en ese mismo año. En 2024 llegó el segundo campeonato de Copa América.

En 208 partidos con la camiseta argentina, el rosarino marcó 126 goles y aportó 67 asistencias, cifras que resumen una trayectoria que atravesó distintas generaciones, entrenadores y que deja un legado inigualable, no solamente para el futbol argentino, sino para el deporte internacional.