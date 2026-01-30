¿Pumas vs Santos Pasa Gratis Hoy? Dónde Ver Transmisión por TV y Online del Partido de Liga MX

Este fin de semana vuelve el futbol mexicano de Primera División y si aún no sabes a qué hora juega el Pumas vs Santos Laguna ni dónde ver el partido hoy, acá te damos el horario de inicio, cómo ver el duelo en México y qué canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026.

Debido a que este viernes 30 de enero empieza la Jornada 14 de la Liga MX, en una nota ya te mostramos los horarios y dónde ver todos los partidos del día. Además, te contamos que el partido del América vs Necaxa cambió de horario.

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

¿A qué hora es el partido de Pumas vs Santos por la Jornada 4 Liga MX 2026?

El juego de Pumas contra Santos ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 30 de enero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.

Nota relacionada: Tabla General de la Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación del Torneo Clausura?

Este partido es importante, porque puede marcar el debut de Uriel Antuna con el equipo universitario, pues ya está registrado y listo para ver minutos con el equipo de Efraín Juárez.

¿El partido Pumas vs Santos se puede ver gratis hoy?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Pumas vs Santos, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es vía online por la app de streaming ViX Premium, que requiere de suscripción.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Pumas vs Santo en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

Video: Detienen a 3 Presuntos Responsables del Ataque Armado en un Campo de Futbol en Salamanca

¿En qué canal de TUDN se transmite el Pumas vs Santos?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del Pumas UNAM contra Santos Laguna a través de la señal de Univisión.

Nota relacionada: Germán Berterame Es Nuevo Jugador del Inter Miami: Deja al Monterrey para Jugar Junto a Messi

Si te interesa ver el Pumas vs Santos en vivo hoy, es importante que sepas que los universitarios actualmente suman cinco puntos, mientras que los de Comarca acumulan solamente una unidad, producto de un empate y dos derrotas en la Liga MX 2026.

Historias recomendadas: