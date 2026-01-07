Renata Zarazúa Termina Participación en Auckland, su Primer Torneo de 2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa terminó su participación en Auckland, Nueva Zelanda, su primer torneo de 2026, al quedar eliminada hoy, 7 de enero de 2026, ante la china Wang Xinyu.

En la jornada de este miércoles, la rumana Sofia Costoulas puso fin a la participación de la española Kaitlin Quevedo y alcanzó los cuartos de final, como también lo hizo Wang Xinyu, quien eliminó a Zarazúa.

En tanto, Renata Zarazúa -número 77 en el ranking femenino- quedó 7-6 y 5-4 ante Wang Xinyu, quien enfrentará a la británica Francesca Jones, que remontó a la austríaca Sinja Kraus.

Costoulas ganó 6-2 y 6-0 en 67 minutos. Mientras que Quevedo logró su primera victoria en un WTA 250 y jugará la previa del Abierto de Australia.

La tenista rumana jugará los cuartos de final contra la estadounidense Iva jovic, tercera favorita del torneo.

Noticia relacionada: Renata Zarazúa Encabeza a los Mexicanos que Participarán en el Australian Open 2026

Renata Zarazúa inició Auckland triunfando

Renata Zarazúa logró su primer triunfo del año 2026 en el torneo de Auckland, al imponerse en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens y así alcanzar la segunda ronda.

Era la segunda vez que Zarazúa ganaba a Stephens, después de haberla derrotado en Acapulco, Guerrero, en 2020.

Después, la tenista mexicana se enfrentó en segunda ronda a Xinyu Wange, quien finalmente la eliminó hoy.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

RMT