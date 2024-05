Muere Boxeador tras ser Noqueado en su Primer Pelea como Profesional

Una tragedia vistió de luto al mundo del boxeo tras confirmarse la muerte del peleador británico Sherif Lawal, a sus 29 años de edad.

En la que era su pelea de debut profesional en el pugilismo el domingo pasado, en Londres, Sherif Lawal fue noqueado tras recibir un golpe en la cabeza por parte de su rival, el portugués Malam Varela, en el cuarto round de la pelea pactada a seis episodios.

Tras el conteo de rigor por parte del referee, y al ver que no reaccionaba, este permitió la entrada de las asistencias médicas quienes le realizaron una reanimación cardiopulmonar sobre la lona, pero tuvieron que llevarlo a un hospital donde finalmente falleció.

La Autoridad de Boxeo Británica e Irlandesa lamentó lo sucedido y envió sus condolencias a la familia de Lawal.

All at BIBA would like to pass on our sincere condolences to the family of Sherif Lawal who sadly passed away after his contest with Malam Varela at the weekend. Our thoughts are with all concerned. pic.twitter.com/U23KVnW7PH