Precio del Dólar Hoy VIERNES 6 de Febrero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 6 de febrero de 2026 en México es de 17.42 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano tuvo una jornada de retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, luego de la decisión de Banxico de mantener la tasa de referencia en 7%.

La divisa nacional detrocedió 0.78% al cierre de las transacciones bancarias, aunque sigue firme en el piso de las 17 unidades.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 5 de febrero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 5 de febrero de 2026 fue de 17.4079 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 5 de febrero en los 17.52 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 6 de febrero de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.4070 pesos por dólar para este viernes 6 de febrero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 6 de febrero, según Banxico, en 17.2925 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 6 de febrero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 16.25 18.04 BBVA Bancomer 16.65 17.79 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.88 17.88 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

