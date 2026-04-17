Devolución de Saldo a Favor SAT 2026: ¿Sí Hoy Hago mi Solicitud en Cuántos Días me Cae el Pago?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado un avance significativo en el proceso de la Declaración Anual 2025 de personas físicas, lo que ha propiciado una reducción considerable en los tiempos de espera de las devoluciones de saldo a favor.

Gracias a la eficiencia en sus sistemas de validación, la autoridad fiscal informó que los tiempos de espera para que los contribuyentes reciban su dinero se han reducido drásticamente en comparación con lo estipulado por la ley.

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¿En cuántos días cae el pago?

De acuerdo con los datos más recientes del organismo, si un contribuyente realiza su solicitud hoy, el tiempo promedio de devolución es de tan solo tres días.

Este plazo representa una agilización histórica, considerando que es mucho menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF) como límite para que la autoridad cumpla con el depósito de los saldos a favor.

Cifras de la campaña 2026

Hasta el momento, el SAT ha logrado cifras récord en la dispersión de recursos derivados del Impuesto sobre la Renta (ISR):

Monto autorizado: 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones.

10 mil 103 millones de pesos en devoluciones. Contribuyentes beneficiados: un millón 591 mil 951 personas físicas ya han recibido su saldo a favor.

Compromiso con los contribuyentes

La autoridad fiscal reafirmó su compromiso de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en el marco legal vigente. Asimismo, el SAT emitió un reconocimiento a las y los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, permitiendo que el ciclo de recaudación y devolución se realice de manera ordenada.

Para mantener este promedio de tres días en el depósito, se recuerda a los usuarios que es fundamental presentar la declaración con información correcta y verificar que la cuenta CLABE capturada esté vigente y a nombre del titular.

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