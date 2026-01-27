Donald Trump Llevará Producción de John Deere a EUA, ¿Afectará a Fábricas en México?

Donald Trump ha acudido a un mitin con simpatizantes en Iowa, donde ha dado un discurso sobre la economía de los Estados Unidos. Entre otros anuncios, el presidente anunció que el fabricante de maquinaria agrícola John Deere abrirá una nueva planta en Carolina del Norte. ¿Esta fábrica afectará a las que tiene la empresa en México?

Donald Trump anuncia fábrica de John Deere en Estados Unidos

Durante su discurso, Donald Trump anunció que John Deere abrirá una fábrica en Carolina del Norte, por una inversión de 70 millones de dólares.

John Deere está haciendo una fábrica de 70 millones de dólares en Carolina del Norte, es nueva, la mejor en el mundo y creo que les redituará muy bien.

Además, el presidente republicano aseguró que será una fábrica de excavadoras. Además de declararse fanático del tema, aseguró que estas excavadoras serían las únicas hechas completamente en Estados Unidos.

Es una fábrica de excavadoras, por lo que tengo entendido. [...] Esta será la única excavadora hecha completamente en Estados Unidos.

Según las últimas encuestas Iowa podría votar por el Partido Demócrata en las elecciones de medio término en noviembre. El estado ubicado en el Medio Oeste ha sido duramente golpeado por el cierre de fábricas de John Deere.

En 2024, la empresa despidió a cientos de trabajadores en este estado y en Illinois, con la finalidad mover esta producción hacia México.

¿Fábrica de John Deere en Estados Unidos afectará a las de México?

Durante su discurso, Donald Trump aseguró que muchas fábricas de Canadá y México se estaban recolocando en Estados Unidos:

Las plantas de México y Canadá literalmente están cerrando y se están trasladando a este país. Así que tenemos más actividad que nunca.

No obstante, el anuncio de una nueva fábrica en Carolina del Norte no tendría ningún efecto negativo sobre la producción de John Deere en México. Actualmente la empresa de maquinaria ya cuenta con una fábrica de excavadoras en Kernersville. Al respecto, la página web de John Deere explica:

Nuestras instalaciones de Kernersville, Carolina del Norte, se dedican a la fabricación de excavadoras de clase mundial, impulsando la innovación y la calidad en cada máquina que construimos.

La fábrica que actualmente se construiría sería una expansión de la que ya existe. Imágenes de satélite muestran que las obras se realizan frente a la planta con la que ya cuenta la empresa en la ciudad.

John Deere abrió su primera planta en México en 1959, en San Pedro de los Garza, Nuevo León. Su operación en el país es tan amplia que la empresa cuenta con una línea exclusiva para sus productos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Actualmente, la empresa estadounidense con sedes en 5 ciudades del país, que incluyen nueve fábricas y oficinas corporativas, de distribución y de tecnología:

Ramos Arizpe , Coahuila, con una fábrica de cilindros, otra de componentes y una de cargadoras.

, Coahuila, con una fábrica de cilindros, otra de componentes y una de cargadoras. Torreón , Coahuila, una fábrica de motores y un edificio dedicado al desarrollo tecnológico.

, Coahuila, una fábrica de motores y un edificio dedicado al desarrollo tecnológico. Saltillo Coahuila, con una fábrica de tractores.

Coahuila, con una fábrica de tractores. Área Metropolitana de Monterrey , Nuevo León, oficinas y dos fábricas de cortadoras y componentes.

, Nuevo León, oficinas y dos fábricas de cortadoras y componentes. Querétaro, Querétaro, con una distribuidora de refacciones.

A priori, ninguna de estas fábricas vería opacada su producción ante la apertura de una nueva sede en Kernersville. En cambio, la nueva fábrica de Carolina del Norte sí podría recibir componentes y partes fabricados en México.

