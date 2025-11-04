El 1% Más Rico del Planeta Concentra 41% de Toda la Riqueza, Según Informe del G20.

El 1% más rico del planeta concentró entre 2000 y 2024 el 41% de toda la nueva riqueza generada, mientras solo el 1% fue a parar al 50% más pobre, alertó este martes un informe sobre desigualdad global dirigido por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

El estudio, elaborado por encargo de la presidencia sudafricana del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), advierte de que, en los últimos veinticuatro años, la riqueza promedio del 1% más rico aumentó en 1.3 millones de dólares, frente a los 585 dólares del 50% más pobre.

Stiglitz encabeza el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, creado por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que en este informe analiza las causas y efectos de la desigualdad en un contexto de creciente concentración de ingresos y riqueza en los niveles más altos, frente a las dificultades de amplios sectores de la población para sobrevivir o llegar a fin de mes.

El comité propone crear un Panel Internacional sobre la Desigualdad, inspirado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés), con el fin de orientar las políticas públicas sobre igualdad a escala global y nacional.

El panel, concebido como un órgano técnico centrado en datos y análisis, podría contar con el apoyo voluntario de países promotores -no necesariamente miembros del G20-, con las agencias multilaterales como principales partes interesadas.

"Ya entendemos que enfrentamos una emergencia climática; ha llegado el momento de reconocer que también vivimos una emergencia de desigualdad. No se trata solo de una injusticia que socava la cohesión social, sino también de un problema económico y político", señaló Stiglitz.

Algunos de los peores efectos de la desigualdad recaen sobre la democracia

La desigualdad, amenaza para la democracia

En esta línea, el informe avisa de un debilitamiento de los grupos de ingresos medios en muchas regiones del mundo, reflejado en una mayor inseguridad económica y en la precariedad de las condiciones materiales de vida, lo que puede tener consecuencias significativas para la estabilidad económica y política.

Además, el documento subraya que fenómenos recientes como la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania y las nuevas disputas comerciales han creado una "tormenta perfecta" que agrava la pobreza y la desigualdad: una de cada cuatro personas en el mundo se salta comidas regularmente, mientras la riqueza de los multimillonarios alcanza máximos históricos.

Según el informe, el 83% de los países -que concentran el 90% de la población mundial- cumple la definición del Banco Mundial de "alta desigualdad", y estos tienen siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos que los más igualitarios.

Aunque la desigualdad entre individuos ha disminuido en las últimas décadas, gracias sobre todo al aumento del ingreso per cápita en naciones muy pobladas como China, las perspectivas de reducción futura son inciertas y la brecha entre el norte y el sur global sigue siendo muy elevada.

El estudio también alerta del aumento de la riqueza heredada: se prevé que 70 billones de dólares se transfieran a herederos en los próximos diez años, lo que plantea un reto para la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

En cuanto a medidas para aliviar la desigualdad, el informe propone actuar en tres frentes.

En el plano internacional, aboga por reformar las normas económicas y comerciales, así como rediseñar las reglas de propiedad intelectual, además de garantizar una tributación "justa" de las multinacionales y de los denominados "ultra-ricos".

A nivel nacional, recomienda fortalecer la protección laboral, reducir la concentración empresarial, gravar las grandes ganancias de capital, invertir en servicios públicos y aplicar políticas fiscales más progresivas.

Asimismo, y ante la actual "volatilidad" geopolítica, llama a promover nuevos modelos de cooperación internacional que impulsen colaboraciones en materia fiscal, comercial y de transición verde.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ