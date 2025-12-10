Fed Reduce Rango de Tasa de Interés en 25 Puntos Básicos

La reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo hoy, 10 de diciembre e 2025, el rango objetivo de la tasa de interés de fondos en 25 puntos básicos a entre 3.5 y 3.75 por ciento.

La decisión marca el tercer ajuste del año a la baja en medio de los esfuerzos del banco central por sostener la actividad económica. Aunque el recorte se ubicó dentro de las previsiones, la votación se dio entre diferencias de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en ingles). De los 12 funcionarios con derecho a voto, 9 respaldaron la reducción.

Video: FED Reduce Tasa de Interés Antes del Cierre del 2025

Nota relacionada: Trump Dice Cuándo Puede Designar a Nuevo Presidente de la Fed.

Analistas indican que representa el recorte para los ahorros

El recorte se da en un momento en el que los responsables de política monetaria enfrentan tensiones entre la lucha contra el costo de vida y la necesidad de proteger el ritmo de contratación.

Mientras un bloque insiste en que la inflación aún representa un riesgo para el poder adquisitivo de millones de estadounidenses, otro considera necesario continuar el ciclo de relajación monetaria para evitar un enfriamiento abrupto del mercado laboral. Por otro lado, analistas citados por Reuters "los ahorros acumulados gracias a las medidas de la Reserva Federal están empezando a convertirse en dinero real".

Cabe señalar que las decisiones de las tasas de interés no han sido sencillas debido a la división de la Comisión; el crecimiento de trabajos se estancó y la inflación sigue por arriba del objetivo del 2%.

Historias recomendadas:

FBPT