¿Hoy 5 de Mayo Abren los Bancos? Así Trabajan y Operaciones que Se Pueden Hacer en Sucursales

Hoy es 5 de mayo, día en el que se celebra el aniversario de la Batalla de Puebla, y algunas personas que tienen algún pendiente financiero se preguntan si abren los bancos este día, y acá te decimos cómo trabajan las instituciones bancarias en esta fecha.

Los primeros días de mayo han estado llenos de días festivos y de descanso, especialmente para millones de estudiantes de educación básica, quienes pudieron disfrutar de un megapuente de hasta cinco días, desde el Día del Trabajo hasta el de la Batalla de Puebla y volverán a las actividades cotidianas este miércoles 6 de mayo.

¿Hoy trabajan los bancos?

Pese a su importancia histórica, el 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, no es considerado como un feriado oficial en México, de ahí que el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no lo contempla como un día inhábil.

Noticia relacionada. ¿Me Pagan Doble o Triple si Trabajo el 5 de Mayo 2026? Esto Dice la Ley en México

De esta manera, los bancos abrirán hoy 5 de mayo 2026 de forma habitual sus sucursales en los horarios tradicionales que trabajan que suele ser de 9:00 de la mañana a las 4 de la tarde. Aunque se recomienda consultar los horarios exactos de cada banco antes de acudir.

Video. Así Está el Precio del Dólar Hoy, Martes 5 de Mayo de 2026

Así, las personas podrán realizar operaciones bancarias en las ventanillas o con los ejecutivos de las instituciones financieras, además de poder hacer uso de cajeros automáticos para retirar efectivo, depositar o consultar el saldo de sus tarjetas.

De igual manera, las personas podrán realizar operaciones bancarias a través de la banca digital, la cual está habilitada las 24 horas del día, y con ella se puede consultar saldo de tarjetas, transferencias, pagos y otras transacciones.

Noticia relacionada. ¿Quiénes Sí Descansan el 5 de Mayo, Festivo No Oficial?

¿Cuándo cierran los bancos en México?

El calendario de la CNBV 2026 establece 11 días de suspensión de actividades bancarias debido a días feriados oficiales, además de otras fechas como las de Semana Santa y otras festividades en México. Estas son las fechas inhábiles de los bancos:

1 de enero por Año Nuevo.

Primer lunes de febrero por la conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo por la conmemoración del 21 de marzo.

Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo por el Día del Trabajo.

16 de septiembre por el Día de la Independencia de México.

2 de noviembre por Día de Muertos.

Tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre.

12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre por Navidad.

Historias recomendadas