¿Te pasa que cuando recibes dinero lo gastas de inmediato? Entonces quizá uno de tus propósitos de año para 2024 es empezar a ahorrar un poco más y aunque parece una tarea imposible a veces, esto puede convertirse en algo sencillo. A continuación algunos consejos e ideas para lograrlo.

En México, el hábito del ahorro no es común y se estima que sólo cuatro de cada 10 mexicanos tienen esta cultura. El problema es que se cree que ahorrar tiene que ver con el porcentaje de ingreso, pero no es así, no se trata de guardar el dinero que sobra, sino de conscientemente apartar un porcentaje de cada quincena convirtiéndolo en un hábito. Hay quien lo hace mediante sobres.

¿Cómo empezar a ahorrar en 2024?

Lo primero que se debe hacer es destinar un porcentaje del salario que se tiene al ahorro, se recomienda entre el 10 y el 15 por ciento. Lo segundo, invertir en instituciones financieras que garanticen seguridad al dinero.

Al mismo tiempo es importante conocer los gastos que se hacen para identificar en qué se va el dinero. Tener claro este punto hará que desaparezcan los llamados gastos hormiga, como el café diario, el desayuno en la oficina o hasta las compras innecesarias por internet.

Retos que pueden ayudar a ahorrar dinero en 2024

Ahorro de 30 días

Se trata de duplicar la cantidad ahorrada todos los días. El primero es poner un peso, el segundo dos, al tercero tres y así sucesivamente durante el mes y al final tendrás $465. Si logran hacerlo todo el año, en diciembre contarán con 5,580 pesos.

Ahora todos los días durante 100 días

Se trata de imprimir un calendario de 100 días y abonar lo que quieras, pero debes hacerlo siempre. A lo mejor en la quincena pones 200, pero al final del mes solo 20, el chiste es siempre sumar algo.

365 días para ahorrar 60 mil pesos

Deberás hacer papelitos que enumerarás del 1 al 365, cada día debes sacar uno y lo que te salga lo pondrás en un frasco. Si se cumple, al final del año juntarás más de 60 mil pesos.

