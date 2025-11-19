México Supera a Canadá y se Convierte en el Principal Destino de las Exportaciones de EUA

Estados Unidos exportó de enero a agosto de 2025 bienes por un valor de 226 mil millones de dólares a México, cifra que representó 15.81% del total de sus envíos al exterior.

Con ello, México se convirtió por primera vez en la historia en el mayor mercado de exportación para Estados Unidos, superando a Canadá.

Solo en agosto, Estados Unidos exportó bienes por un valor de 29 mil millones de dólares a México, según datos del Departamento de Comercio estadounidense publicados este miércoles.

En términos de sectores económicos, México es el principal destino de exportación en 24 capítulos del Sistema Armonizado y figura como el segundo mercado más importante en 50 sectores adicionales, subrayó en un análisis el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"México ocupa la primera o segunda posición como comprador en el 75% de las industrias de exportación de Estados Unidos", añadió en un comunicado el máximo órgano de representación del sector privado.

¿Qué productos importa México de Estados Unidos?

México es un importante importador de bienes procedentes de Estados Unidos como:

Cereales

Electrónicos

Productos de acero y hierro

Autopartes

Vehículos

Maquinaria

Energía

El país es también uno de los mayores destinos para las exportaciones de numerosos estados de Estados Unidos. En 2024, México se ubicó entre los dos principales mercados de exportación para 26 estados.

Las industrias locales estadounidenses dependen de la demanda y las cadenas de suministro con México y Canadá para mantener su crecimiento y competitividad.

