Peso Mexicano se Aprecia tras Dato de la Inflación; Así Cerró Hoy 7 de Noviembre 2025 frente al Dólar

El peso cotizaba en 18.45 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este viernes 7 de noviembre, con una apreciación de un 0.67%, a medida que el dólar cedía terreno con el foco en los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Tanto la divisa como la bolsa mexicana avanzaron este viernes ante un declive generalizado del dólar y luego de la publicación del reporte local de inflación que sustentó el tono cauteloso ofrecido en la víspera por Banco de México (Banxico) respecto a una mayor flexibilización.

Noticia relacionada: Inflación en México, con Positivo Cierre en Octubre 2025: Huevo, Pollo y Verduras, Más Baratos

¿Por qué se apreció hoy el peso frente al dólar?

El índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a un 3.57% a tasa interanual, luego de dos meses en ascenso. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4.28%, sin cambios frente a septiembre.

¿Cómo Está la Inflación en México Hoy? Octubre 2025 Cierra con Aumento en el INPC

Además, el jueves, el banco central recortó su tasa clave en 25 puntos base, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó el lenguaje de su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

"La lectura de inflación de octubre valida la cautela de Banxico en su último recorte", dijo Mauricio Guzmán, jefe de estrategia de inversión de la firma SURA Investments.

Según analistas de Grupo Financiero Banamex, la autoridad monetaria volvería a disminuir el costo de los créditos en su próxima decisión de diciembre para luego poner en pausa su ciclo de ajustes durante el primer trimestre del próximo año.

BMV cierre cerca de su máximo histórico

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió un 0.49% a 63 mil 402.32 puntos, según datos preliminares de cierre, ubicándose muy cerca de su máximo histórico de 63,682.80 unidades que alcanzó a mitad de semana.

Los títulos de Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, encabezaron las alzas, con un 2.62% más a 36.09 pesos, seguidos por los de la embotelladora y minorista FEMSA, que sumaron un 1.78% a 176.80 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió 1 pb a un 8.68%, mientras que la tasa a 20 años bajó dos a un 9.42%.

Historias recomendadas:

AMP