R&I Ratifica Calificación Crediticia de México y Pemex en "BBB+" con Perspectiva Estable

La agencia destacó la solidez del sector exportador mexicano, el compromiso del gobierno de México con la consolidación fiscal y una trayectoria sostenible de la deuda

Monumental bandera del Zócalo Capitalino. Foto: CuartoscuroMonumental bandera del Zócalo Capitalino. Foto: Cuartoscuro

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