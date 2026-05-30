R&I Ratifica Calificación Crediticia de México y Pemex en "BBB+" con Perspectiva Estable

Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ratificó este viernes 29 de mayo de 2026 la calificación soberana de largo plazo de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en BBB+, con perspectiva estable.

En el caso de la deuda soberana, la agencia destacó la solidez del sector exportador mexicano, el compromiso del gobierno de México con la consolidación fiscal y una trayectoria sostenible de la deuda.

"Con esta decisión, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan la deuda soberana", señaló por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El panorama de la economía mexicana

Para 2026, la agencia prevé que el consumo privado continúe creciendo, apoyado por el incremento de los ingresos reales y el fortalecimiento de la red de protección social.

De igual forma, anticipa una recuperación gradual de la inversión tras la desaceleración observada en años recientes.

En este contexto, añadió R&I, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar "impulsará proyectos de inversión pública, privada y mixta en 2026-2030, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva y fortalecer la infraestructura estratégica del país".

R&I destaca papel estratégico de Pemex

Con respecto a la calificación de Pemex, la agencia dijo que la calificación de la petrolera se mantiene alineada con la de México, considerando su papel estratégico dentro de la política energética nacional, su relevancia para la actividad económica del país y el apoyo financiero directo e indirecto que recibe del gobierno federal.

En su análisis, R&I destacó que Pemex continúa desempeñando una función central para asegurar el suministro estable de combustibles y otros energéticos en México, así como su contribución fiscal al Gobierno Federal.

La agencia calificadora señaló que, dada la relevancia estratégica de Pemex para la política energética nacional y el respaldo financiero del gobierno federal, la empresa mantiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

AMP