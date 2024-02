SAT: ¿Debo pagar impuestos si recibo depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos?

Foto: iStock

Ahora que elrevisará los, la institución aclaró que, si es el caso, deberás declararlo ante elSAT).De acuerdo con la nueva regla 3.5.13 de la Miscelánea Fiscal 2021, el SAT tendrá acceso a revisar los depósitos que recibas que sean mayores a 15 mil pesos. Quienes reciban esta cantidad o mayor deberán declarar ante el SAT los dineros que reciban.Mientras tanto, las encargadas de realizar las declaraciones serán las Instituciones del Sistema Financiero para aquellos movimientos se realicen a nombres de los contribuyentes de dichas instituciones.Lo anterior deberá realizarse cada vez que el monto mensual exceda de los 15 mil pesos, y se aplicará en cualquier depósito en efectivo que se realice a una cuenta de algún persona física o moral.También aplicará esta regla para todas las adquisiciones en efectivo que se realicen con cheques de caja. Únicamente estarán exentos de revisión los depósitos que se realicen mediante las transferencias electrónicas o traspasos.Aquellas instituciones bancarias que realicen lo anterior tienen la obligación de presentar sus informes ante el SAT en los primeros diez días del mes. De igual forma se pretende que los responsables que se cumpla además con la declaración anual de cada año de la Ley del impuesto Sobre la Renta.Esta medida no implicará un nuevo impuesto. La respuesta es que no habrá un impuesto extra para aquellas personas que registren un depósito mayor a 15 mil pesos, sino que el SAT indicó que las instituciones bancarias serán las responsables de pagar ese tipo de impuestos, el cual es conocido como Impuesto Sobre Depósito en Efectivo (IDE).Puedes quedarte tranquila/o, ya que tu dinero que recibas no tendrá que ser sometido a algún tipo de impuesto, solo que el SAT revisará tus acciones para checar que todo esté en orden y no exista ninguna anomalía o un aumento de ingresos injustificados.