Sorteo “México con M de Migrante” logra Utilidad de 115.9 Millones de Pesos

El Sorteo “México con M de Migrante”, se trata del primer sorteo con causa de Presidencia. La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, anunció que el Gran Sorteo Especial 303, realizado en el Palacio Postal, tuvo un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno: tres de los ganadores cayeron en la Ciudad de México, uno en Morelos, uno en Tabasco y uno en venta digital.

Destacó que más de un millón y medio de personas apoyaron comprando un cachito con lo que se alcanzó una venta de 338.5 millones de pesos. Si a esa cantidad se le resta el pago de premios (222.6 millones) queda una utilidad de 115.9 millones de pesos.

Sorteo “México con M de Migrante” duplicó venta digital

Otro dato relevante fue que la cifra alcanzó los casi 60 millones de pesos en canales digitales, duplicando la venta respecto al gran sorteo especial de 2024. El total del Sorteo “México con M de Migrante”, superó al Sorteo Magno del 10 de mayo pasado, por lo que es el sorteo más vendido en el año.

Según el canciller, Juan Ramón de la Fuente, los recursos se destinarán a seis acciones y programas de corto plazo para apoyar a la comunidad migrante de México en Estados Unidos:

Representación y orientación legal en materia migratoria y penal.

Reforzamiento de capacidades en las sedes consulares con mayor demanda en materia de protección. En su fase inicial arrancará en 11 sedes.

Programa de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones.

Jornadas extraordinarias de protección preventivas en lugares lejanos a la sede.

Ayuda para emergencias por desastres naturales y apoyar a personas vulnerables afectadas por inundaciones, incendios, huracanes, entre otros.

Programas preventivos y difusión de materiales informativos en redes sociales y medios locales para la campaña “Conoce y ejerce tus derechos”.

Finalmente, el canciller indicó que se rendirán cuentas de los recursos obtenidos del Sorteo “México con M de Migrante”, con transparencia, rigor y de manera periódica, cada 3 meses.

