‘Another End’, con Gael García Bernal, Competirá por Oso de Oro de la Berlinale

La película Another End, del realizador italiano Piero Messina, y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y la franco-argentina Bérénice Bejo, competirá por el Oso de Oro de la 74 edición de la Berlinale, que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, según anunció hoy 22 de enero de 2024 el director artístico del festival, Carlo Chatrian.

Este filme habla de dos personas que se han amado y se siguen amando, incluso después de la muerte de una de ellas.

Como si estuviera atrapado en un túnel de dolor, el afligido personaje de García Bernal intenta encontrar consuelo en un programa que ofrece sustitutos humanos a los fallecidos, explicó Chatrian durante la rueda de prensa de presentación de las 20 películas a competición.

Noticia relacionada: 'La Cocina', del Mexicano Ruizpalacios, Competirá por Oso de Oro de la Berlinale

And finally, with great pleasure, we proudly present the 2024 Berlinale Competition line-up! 20 films will compete for the Golden and Silver Bears, 19 of which will be world premieres.



Check out the Competition line-up here: https://t.co/vvDaLZUguG pic.twitter.com/8BrVI1QRBc