Muere Chris Gauthier, Actor de Smallville

Chris Gauthier, actor recordado por su participación en series como Smallville o Eureka, falleció el pasado 23 de febrero, de acuerdo con su propio representante, Chad Colvin.

De acuerdo con lo dicho por el propio representante, Gauthier falleció por una breve enfermedad, pero no se revelaron mayores detalles del padecimiento que terminó con la vida del histrión.

Colvin dedicó un emotivo mensaje para recordar a su representado y amigo señalando que se trataba de un actor sumamente comprometido con los papeles que le ofrecían.

Ya sea que estuviera cara a cara contra Clark Kent en Smallville, o como Toyman atormentando a Dean en Supernatural, en cubierta con Hook como Smee en Once upon a time o como invitado en numerosas producciones, siempre lo dio todo mientras la cámara lo filmaba.

Otros colegas de Gauthier se sumaron a las palabras de reconocimiento para el actor, recordando que además también tuvo el privilegio de actuar junto a gigantes de la actuación como Robin Williams o Anthony Hopkins.

Además de Smallville y Once upon a time, Chris Gauthier también participó en producciones como Legends of Tomorrow, Una serie de eventos desafortunados, Agente Cody Banks y otras más.

