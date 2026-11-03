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Vivienne, la Cuarta Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt en Quitarse el Apellido de su Padre

Un tribunal de California aprobó la solicitud en Los Ángeles; la petición se presentó después de que cumplió la mayoría de edad

Vivianne Cuarta Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt Que se Quita el Apellido PaternoFoto: AP

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