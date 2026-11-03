Vivienne, la Cuarta Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt en Quitarse el Apellido de su Padre

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, obtuvo la autorización de un juez para eliminar legalmente el apellido de su padre y conservar únicamente el de su madre. Con esta decisión, se convirtió en la cuarta de los seis hijos de la expareja en dejar de utilizar el apellido Pitt.

La joven, de 18 años, cambió oficialmente su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie, luego de que un juez del Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, aprobara su solicitud el lunes 2 de noviembre de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por medios estadounidenses, Vivienne presentó la petición en julio pasado, poco después de cumplir 18 años. La solicitud respondió a motivos personales y no se reportaron objeciones durante el procedimiento.

Antes de formalizar el cambio ante las autoridades, la joven ya utilizaba públicamente el apellido de su madre. En 2024 participó junto a Angelina Jolie en la producción del musical de Broadway The Outsiders, donde colaboró como asistente de producción y apareció acreditada en el programa de la obra como Vivienne Jolie, sin incluir el apellido Pitt.

Vivienne es la cuarta de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt en retirar legalmente el apellido de su padre. Su hermana mayor, Shiloh, fue la primera en hacerlo: en 2024, después de cumplir 18 años, solicitó modificar su nombre y la petición fue aprobada en agosto de ese mismo año.

Posteriormente, Maddox y Zahara también realizaron trámites para adoptar legalmente el apellido Jolie. Los cambios de ambos fueron aprobados en septiembre de 2026. Zahara ya había utilizado públicamente el nombre Zahara Marley Jolie durante una presentación en la hermandad Alpha Kappa Alpha de Spelman College, en 2023.

Los otros dos hijos de la expareja son Pax y Knox, hermano gemelo de Vivienne. Hasta el momento, no se ha confirmado que hayan realizado un cambio legal de apellido.

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 y su divorcio quedó formalizado en diciembre de 2024.

PT