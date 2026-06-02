Elsa Aguirre, Actriz del Cine de Oro Mexicano: Esta Es la Dieta que Lleva Desde Hace 60 Años

La actriz nonagenaria Elsa Aguirre reveló su dieta y las prácticas que la han mantenido saludable desde hace 60 años

Elsa Aguire (95 Años) ha llevado esta dieta desde hace 60 años.Elsa Aguirre estrenó su primera película en 1946. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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