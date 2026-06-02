Elsa Aguirre, Actriz del Cine de Oro Mexicano: Esta Es la Dieta que Lleva Desde Hace 60 Años

La actriz del cine de oro mexicano Elsa Aguirre (95 años) se ha convertido en una leyenda, no solo por su trayectoria en la pantalla grande desde 1946, sino también por ser la última diva sobreviviente de esa época. Por ello, las recomendaciones que ha revelado sobre su dieta y salud causan gran interés.

Y es que la estrella nonagenaria ha realizado apariciones en los últimos años en entrevistas, programas y hasta en homenajes que le han realizado por sus múltiples papeles en televisión, teatro y cine .

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Elsa Aguirre revela su dieta

La actriz ha contado en diversas ocasiones, durante los últimos años, que lleva seis décadas con ajustes a su dieta, los cuales ha descubierto poco a poco, a través de visitas al médico y recomendaciones. La primera de estas decisiones fue convertirse en vegetariana.

Elsa Aguirre señaló en 2023 que no come carne ni mariscos desde hace 60 años, aunque después agregó algunos otros elementos a su alimentación, como son los lácteos.

Sin embargo, los quesos y otros derivados de la leche los retiró de su dieta, posteriormente, debido a que contenían grasa y otros ingredientes que no le aportaban mayores nutrimentos. Esto lo hizo a partir de la opinión de médicos, apuntó.

Además, en una charla en el programa de Unicable 'Monste y Joe', indicó que tampoco tiene vicios. Ha dejado el consumo del cigarrillo y del alcohol.

El nombre de la dieta que practica Elsa Aguirre es ovolactovegetariano.

¿Cómo es la dieta ovolactovegetariana?

De acuerdo con el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica, la dieta ovolactovegetariana es aquella que no contiene productos de origen animal, salvo huevo, lácteos y miel.

"En general, los alimentos de origen vegetal tienen menor concentración y biodisponibilidad de nutrientes esenciales y energía que los alimentos de origen animal. Sin embargo, si se incluyen algunos alimentos de origen animal (huevos, lácteos y derivados, etcetera) se disminuye significativamente el riesgo de carencias nutricionales", señala.

Debes tomar en cuenta que las dietas ovolactovegetarianas deben estar bien planificadas, con ayuda de especialistas, y ser equilibradas, aunque pueden ser deficientes en aquellas situaciones en que los requerimientos estén aumentados: crecimiento, embarazo, lactancia, entre otros casos.