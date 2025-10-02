La Casa de los Famosos 2025: Cuál es el Premio que se Llevará el Ganador

Este domingo 5 de octubre se realizará la gran final de La Casa de los Famosos México 2025. En punto de las 20:30 horas comenzará la última gala del reality show, en la que finalmente se conocerá el nombre de quien se llevará a casa el gran premio.

En esta tercera edición del concurso, la encargada de instalar la recompensa dentro de la casa fue Wendy Guevara. Este domingo 28 de septiembre, la influencer regresó a La Casa para presumir a los habitantes la cantidad de dinero que se llevará el ganador.

Durante una dinámica de Congelados, Wendy colocó el premio al centro de la sala, y aprovechó el momento para dedicarles unas palabras a los concursantes.

El premio para el ganador de la Casa de los Famosos

El domingo, antes de cerrar las votaciones, y cuando Alexis Ayala y Aaron Mercury todavía estaban dentro de la competencia, ‘La Jefa’ llamó a los concursantes a una dinámica de Congelados. En ese momento, Wendy Guevara fue llamada de nuevo a ingresar a La Casa de Los Famosos.

La integrante de ‘Las Perdidas’ fue invitada para colocar una enorme tarjeta de débito dentro de la caja transparente, al centro de la sala en que se encontraban sus compañeros.

Según las palabras de Wendy, la tarjeta de débito incluía los “más de cuatro millones de pesos” del premio.

Durante su regreso a La Casa de los Famosos, la primera ganadora compartió lo que opinaba de los participantes. A cada uno le dijo que se merecía el premio. A Shiky porque había peleado muchísimo”, a Dalilah la reconoció por todo lo que ha resistido, a Aldo por todo el amor, a Mar por su perseverancia y a Abelito le deseó que se llevara los 4 mdp hasta Zacatecas.

Wendy Guevara ganó 4 millones en La Casa de los Famosos, ¿en qué los gastó?

Wendy Guevara se coronó como la gran ganadora de la edición 2023 de La Casa de los Famosos. En aquella ocasión, la influencer enamoró a la audiencia, que incluso salió a las calles a celebrar su triunfo.

Su éxito entre el público no solo la hizo acreedora de los 4 millones de pesos, sino que también la llevó a protagonizar su propio reality show: ‘Wendy, perdida pero famosa’.

Varias semanas después de haber ganado el primer lugar, fue entrevistada por Adela Micha, a quien le confesó en qué gastó el dinero del premio. Lo primero que mencionó fue que terminó de pagar la hipoteca de su casa, también actualizó su camioneta.

La ganadora compartió el premio con su familia, a su madre le ayudó con un negocio de venta de semillas y cereales, y a su papá y hermano también le tocaron parte de las ganancias.

