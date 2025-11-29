Vanessa Hudgens se Convierte en Madre por Segunda Vez

La actriz Vanessa Hudgens anunció la llegada de su segundo bebé. Quien fuera protagonista de High School Musical usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que volvió a experimentar lo "emocionante" que es un parto. El segundo hijo de Vanessa Hudgens y Cole Tucker nace cuatro meses después del anuncio de su embarazo.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se casaron en 2023 y se convirtieron en padres por primera vez en 2024. Mientras Vanessa dedica su vida al entretenimiento, Tucker es un jugador de béisbol profesional.

Video: ¿Vanessa Hudgens se Casó en Secreto? Esto se Sabe

Nace segundo hijo de Vanessa Hudgens y Cole Tucker

La actriz Vanessa Hudgens usó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía junto a la que compartió la noticia. En la imagen que compartió, se le pude ver sonriendo, mientras está recostada en una cama de hospital, tomando de la mano a su esposo.

Junto a la imagen anotó la siguiente leyenda:

Bueno... ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! ¡Qué emocionante es el parto! Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer

En otra publicación, la actriz y cantante mostró que durante el parto se le reventó un vaso sanguíneo, lo que provocó que su ojo luciera inyectado con sangre.

En julio pasado, Hudgens informó que estaba embarazada de nueva cuenta. Junto a su publicación escribió: "¡Segunda ronda!".

Vanessa Hudgens tenía 35 años cuando se convirtió en madre por primera vez. Contrario a esta vez, en aquella ocasión la pareja fue fotografiada saliendo de un hospital en Santa Mónica. Las imágenes la mostraban sentada en una silla de ruedas con su bebé en brazos.

Los fans de Hudgens se enteraron de su embarazo en la alfombra roja de los premios Oscar, tres meses después de haber contraído matrimonio con el padre de sus hijos. Hudgens y Cole se casaron en diciembre de 2023 en Tulum, México.

